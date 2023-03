Salta Punto: a Corato un laboratorio di Sartoria Sociale

L'associazione culturale a stampo giovanile "If In Apulia" è vincitrice del bando "Puglia Capitale Sociale 3.0" con il progetto "Salta_Punto".Il progetto vincitore risponde a due obiettivi:-"contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti;"- "attività di promozione e salvaguardia delle aree ambientali, interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali"SALTA_PUNTO è un progetto finalizzato a favorire l'inclusione sociale e l'economia circolare attraverso la realizzazione di una sartoria sociale che mira a rispondere a due problemi: la scarsa sensibilizzazione alle tematiche ambientali ed eco-sostenibili (LINEA M) e il basso coinvolgimento di persone a rischio devianza e marginalità (LINEA F).Per farlo vogliamo coinvolgere donne in condizioni di marginalità/fragilità e ragazzi stranieri per accompagnarli nelle seguenti attività:• fabbricazione di shopping bag (denominate "SBAG!");• riparazioni sartoriali;• gadget diversi (es. portachiavi, portapane, custodie per occhiali, porta laptop, porta obiettivi fotografici, etc.)• come follow-up l'idea è creare di creare un brand che possa crescere e dare lavoro e inclusione nel tempoI prodotti menzionati verranno fabbricati attraverso l'utilizzo di scarti pre-consumo del settore tessile e tramite stampa serigrafica eco-sostenibile già sperimentata e collaudata dalla nostra Associazione.Per raggiungere gli obiettivi previsti intendiamo:• attrezzare ed ammodernare la nostra piccola sartoria, già dotata di una serie di attrezzature donate da aziende del settore e da noi aggiustate;• allestire una piccola sartoria mobile attraverso l'acquisto di un piccolo risciò da attrezzare a tal guisa, che in maniera sostenibile e ad impatto zero consentirà al progetto di coinvolgere le periferie urbane e socialiGli obiettivi a cui risponde, in linea con l'Agenda 2030 (GOAL 5, GOAL 8, GOAL 10, GOAL 12, GOAL 13), sono rappresentati dall'attenzione alla sostenibilità ambientale e all'inclusione sociale e lavorativa delle persone a rischio devianza e marginalità. Questi obiettivi si concretizzano coinvolgendo attori di diversa estrazione sociale all'interno della filiera di produzione della sartoria.Diversi gli attori coinvolti sul territorio: Il comune di Corato, Fondazione Vincenzo Casillo soggetto cofinanziatore dell'iniziativa, CAV "Riscoprirsi", Oasi 2, "Legambiente Corato", "Assistenza Tecnica pc & Computer Giuseppe Casetta, "By-tex", "Lavorare stanca", "Le Cicalè", "Associazione Francesco Ludovico Tedone", "Ecoteca Sostenibile per Natura".Ci si augura che il progetto possa essere un valore aggiunto per la comunità.