Corato omaggia Pasolini con il duo Liturri-Debenedetto e Cristina Angiuli

L'appuntamento è per venerdì 27 settembre nella Sala Verde del Comune

Il prossimocon inizio alle 20.30 si terrà, presso lail concerto "", un concerto-reading di musica jazz dedicato a Pier Paolo Pasolini.Il concerto, a cura dell'Associazione AlterAzioni, è inserito nell'ambito della programmazione Estiva del Comune di Corato "Sei la mia città 2024", ultimo degli appuntamenti della Mini Rassegna "Suoni del Mondo: Stile e Musica a colori", proposta dall'associazione biscegliese per l'estate coratina 2024.Il progetto musicale ideato dal pianista e compositore Vito Liturri è una proposta musicale che affronta il rapporto tra Pier Paolo Pasolini e il tema del sacro o meglio di quella «nostalgia del sacro» su cui più volte lo scrittore e regista si è soffermato nelle sue opere.Il concerto propone sia composizioni originali di Vito Liturri che libere rielaborazioni di musiche tratte dai suoi film, oltre a riscoprire canzoni poco note di cui Pasolini è stato paroliere, scelte opportunamente in relazione al tema proposto. Gli interpreti musicali interagiscono con una voce recitante, che propone una selezione di brani tratte dalle opere pasoliniane.Protagonisti della serataai sassofoni e lo stessoal pianoforte e autore degli arrangiamenti, con loro, voce recitanteTra le letture una selezione di testi tratti da tratti da "Uccellacci e uccellini", dedicato alla figura di San Francesco nell'anno in cui si festeggia l'Ottavo Centenario della morte del Santo di Assisi.Il concerto si terrà pressoporta ore 20.00, inizio ore 20.30.L'ingresso al concerto è libero, i posti limitati, si consiglia la prenotazione.Cell. 3476581043Inviare una mail a associazionealterazioni@gmail.com