Corato perde Peppino De Palma, riferimento dei coratini in Piemonte

Si è spento questa mattina Giuseppe De Palma, uno dei coratini eccellenti che ha saputo tener vive le tradizioni e la cultura della città di Corato anche nella lontana Torino.Noto a tutti come Peppino, era presidente dell'Associazione Quattro Torri Coratini in Piemonte e come tale si impegnava con passione e spinto dal forte legame con Corato a mantenerne viva l'essenza anche a Torino, dove viveva con la sua famiglia. De Palma rappresentava ormai un ponte fra le due città, gemellate grazie alle sue iniziative, come la celebrazione della festa in onore del nostro santo patrono San Cataldo per far sentire più vicini alla propria terra d'origine i tanti coratini residenti nella città della Mole.Aveva contratto il Coronavirus ma qualche giorno fa sembrava stesse iniziando a ristabilirsi, raccontano gli amici. Poi l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Uomo leale, brillante e generoso, la sua scomparsa lascia un vuoto nella comunità coratina.