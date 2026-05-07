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«Certa satira può ferire»: solidarietà a Davide Stano, 18 anni, bersaglio di offese e derisioni sui social

La nota del candidato sindaco Pietro Zona

Corato - giovedì 7 maggio 2026 18.00 Comunicato Stampa
«Non è più satira quando si supera il confine del rispetto umano. Non è più ironia quando il bersaglio diventa una persona, soprattutto un ragazzo di appena 18 anni che ha scelto di impegnarsi in politica mettendoci il volto, le idee e il coraggio di esporsi pubblicamente».

Sono le parole del candidato sindaco di Corato, Pietro Zona, che rappresentando il sentimento della sua coalizione di candidati, racconta quanto accaduto negli ultimi giorni a Davide Stano, candidato consigliere comunale di Fratelli d'Italia, finito al centro di una vera e propria "gogna social", tra spezzoni di video rilanciati per scherno, commenti offensivi e contenuti denigratori culminati persino nella condivisione all'interno della trasmissione nazionale "DiMartedì", nella rubrica satirica di Luca e Paolo.
«Una dinamica simile impone una riflessione seria sul clima che sta accompagnando questa campagna elettorale – riferisce Zona insieme agli esponenti della sua coalizione – una campagna sempre più schiacciata sulla ricerca della viralità e sempre meno concentrata sul confronto delle idee e dei programmi. Perché la critica politica è legittima, la satira fa parte della democrazia, ma l'umiliazione personale e le offese gratuite rappresentano un'altra cosa: lasciano ferite, colpiscono la dignità delle persone e rischiano di allontanare proprio i più giovani dall'impegno pubblico».

«Ho visto circolare contenuti e commenti che hanno cercato di ridicolizzarmi e colpirmi personalmente – dichiara Davide Stano, 18enne coratino candidato al consiglio comunale – Non mi farò abbattere, perché sono convinto dei valori in cui credo e delle ragioni che mi hanno spinto a candidarmi. Però leggere tanti commenti discriminatori e offensivi fa male, soprattutto quando si trasforma una scelta di partecipazione genuina, da apprezzare vista la mia età, in un bersaglio da colpire senza preoccuparsi delle conseguenze. Vorrei lanciare un appello a tutti, visto che la campagna elettorale non è ancora finita e certi toni stanno diventando troppo duri: non indugiamo nelle offese. La politica dovrebbe essere confronto, non violenza verbale».

Pietro Zona, insieme a tutti i candidati della lista di Fratelli d'Italia, colleghi di Davide Stano in questa avventura elettorale, condanna con fermezza quanto avvenuto: «Davide ha avuto il coraggio, a soli 18 anni, di mettersi in gioco con entusiasmo e passione. Questo dovrebbe essere motivo di rispetto, indipendentemente dalle appartenenze politiche. Stiamo assistendo a una campagna elettorale dove troppo spesso il contenuto viene sacrificato per rincorrere qualche click o qualche secondo di viralità. Ma la politica vera non è sugli schermi dei telefonini: è ascolto, responsabilità e capacità di conquistare la fiducia delle persone con serietà e proposte».

«Bisogna riportare il confronto politico entro i confini del rispetto reciproco, soprattutto nei confronti dei giovani che scelgono di impegnarsi per la propria comunità. La satira è un valore aggiunto, ma certa satira – se diventa odio – può ferire per sempre».
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