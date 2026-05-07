La coalizione di De Benedittis si presenta alla città: nove liste unite per le amministrative 2026

11 foto Presentazione liste De Benedittis

Una coalizione solida e coesa, composta da nove liste, sostiene convintamente la ricandidatura di De Benedittis. Un sodalizio politico nato e cresciuto durante questi cinque anni di amministrazione e che ieri 6 maggio, ha deciso di presentarsi ufficialmente alla città.Piazza Vittorio Emanuele ha accolto lacon i volti, le storie e i nomi di chi ha deciso di proporsi per contribuire al bene e al miglioramento della città.La serata si è articolata in tre blocchi di presentazioni in cui un candidato o un segretario per ogni lista ha illustrato i punti salienti, i valori e gli obiettivi nell'ordine presente nella scheda elettorale.Ad aprire il primo blocco è stato Giuseppe Quercia, segretario del, che ha parlato di una squadra che si ricandida per confermare e consolidare questi cinque anni di operato. Come sottolineato, il partito si muove a livello regionale, nazionale e internazionale presentandosi come un simbolo sempre a disposizione per il bene della comunità.Grazia Tarantini ha presentato la squadra di, evidenziando il loro ruolo moderato di spazio libero e propulsivo all'interno del centrosinistra.Laura Lamarca, giovane candidata della lista, ha posto l'attenzione sul necessario lavoro di continuità dell'amministrazione che ha restituito tante opere lasciate spesso abbandonate.Del secondo blocco, i candidati Giulia Quercia, Giuseppe Di Bartolomeo e Nico Longo hanno presentato le rispettive liste.vanta il suo primo sindaco in tutta Italia e si presenta come un'esperienza giovane per rompere gli schemi istituzionali di partito. Un momento intenso è stato dedicato alla memoria della consigliera Antonella De Benedittis., come sottolineato più volte dal segretario Di Bartolomeo, è una squadra in grado di dare spazio a chi ricerca il suo posto nella comunità: 9 candidati su 24 sono under 35, segno concreto di una volontà di rinnovamento generazionale.è, invece, una lista nata dopo le ultime elezioni amministrative che sostiene il progetto del sindaco uscente che, come ribadito più volte, deve proseguire e non può fermarsi. Diversi i punti presi in considerazione e combattuti in questi anni, uno tra tanti il turismo itinerante.Cataldo Fiore, candidato nella lista, ha presentato il nuovo progetto fortemente voluto da De Caro nella nostra città. La lista dal 2013 conserva un patrimonio di esperienze attraversate, soprattutto, dai valori della cultura progressista.Per, il candidato e segretario Carlo Colonna ha affermato la costante presenza al fianco di De Benedittis. Una squadra che da sempre si è mossa nelle politiche culturali e nei lavori pubblici, con uno sguardo ai diritti come priorità futura.Vitantonio Di Zanni delha mostrato i punti cardine del programma con l'obiettivo principale di aiutare l'amministrazione con nuove risorse finanziarie che non gravino sulle tasche dei cittadini: un piano ingegneristico, economico e sociale per rilanciare l'economia locale e guardare con fiducia al progresso.