Una festa l'all star game di Tuttanaltrastoria al Palalosito

Un pomeriggio di sport e di grande basket, con il PalaLosito che non ha tradito le attese e si è vestito a festa per l'evento del basket giovanile pugliese. Si è svolto lunedi pomeriggio, 21 anni dopo il primo storico evento del 2005, l'All Star Game Under 17 Eccellenza, manifestazione organizzata dal portale TUTTANALTRASTORIA e dal Basket Corato con il patrocinio del Comune di Corato.Due squadre, denominate Puglia Nord e Puglia Sud, formate dai migliori talenti pugliesi e lucani del campionato under 17 Eccellenza, si sono sfidate in un match bello e spettacolare, vinto alla fine dalla Puglia Nord per 75-71.E' stata gara vera, per tutti i 40 minuti, con le squadre che si sono impegnate e contese il successo fino alla fine, onorando il match, offrendo spettacolo e grandi giocate al pubblico presente. Si segnala per dovere di cronaca che all'evento non hanno aderito le società Nuova Matteotti Corato e Ceglie. Molti i rappresentanti del Basket Corato presenti, a cominciare da coach Francisco Silvestrini allenatore assieme a coach Altamura della selezione Puglia Nord che ha poi vinto la manifestazione. Selezione in cui hanno giocato ben 4 ragazzi del Basket Corato, ovvero Francisco Ortolà, Andrija Mrkaic, Dario Sanna e Antonio Mastromauro. Tante le personalità del mondo del basket presenti, a cominciare dal presidente della FIP Puglia Francesco Damiani.Tanti procuratori, tanti addetti ai lavori ed ovviamente gli ideatori dell'evento Rino Porro e Luigi Sanna, assieme al padrone di casa, il presidente del Basket Corato Antonio Marulli. A corredo della gara anche la spettacolare gara del tiro da 3 punti, svoltasi nell'intervallo della partita e vinta dopo un duello bellissimo ed emozionante da Francisco Ortolà, giovane promessa del Basket Corato. MVP del torneo è stato votato Goffredo Errico della selezione Puglia Sud.Il tutto in un clima di festa e divertimento grazie all'ottimo staff di TUTTANALTRASTORIA, perfetti padroni di casa ed organizzatori, coadiuvati dalla bella musica dei deejay Alessio Zara ed Enzo Lotito e dall'energia e dal calore della speaker Rita Panarello. Una manifestazione riuscita in pieno, con tanti talenti del futuro del basket pugliese e lucano in campo da preservare e non disperdere, aiutandoli nella loro crescita per garantire al nostro movimento cestistico un futuro roseo e vincente.