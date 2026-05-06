Tuttanaltrastoria al Palalosito
Tuttanaltrastoria al Palalosito
Altri sport

Una festa l'all star game di Tuttanaltrastoria al Palalosito

Puglia Nord e Puglia Sud si sono sfidate in un match bello e spettacolare, vinto alla fine dalla Puglia Nord per 75-71

Corato - mercoledì 6 maggio 2026 13.49 Comunicato Stampa
Un pomeriggio di sport e di grande basket, con il PalaLosito che non ha tradito le attese e si è vestito a festa per l'evento del basket giovanile pugliese. Si è svolto lunedi pomeriggio, 21 anni dopo il primo storico evento del 2005, l'All Star Game Under 17 Eccellenza, manifestazione organizzata dal portale TUTTANALTRASTORIA e dal Basket Corato con il patrocinio del Comune di Corato.

Due squadre, denominate Puglia Nord e Puglia Sud, formate dai migliori talenti pugliesi e lucani del campionato under 17 Eccellenza, si sono sfidate in un match bello e spettacolare, vinto alla fine dalla Puglia Nord per 75-71.

E' stata gara vera, per tutti i 40 minuti, con le squadre che si sono impegnate e contese il successo fino alla fine, onorando il match, offrendo spettacolo e grandi giocate al pubblico presente. Si segnala per dovere di cronaca che all'evento non hanno aderito le società Nuova Matteotti Corato e Ceglie. Molti i rappresentanti del Basket Corato presenti, a cominciare da coach Francisco Silvestrini allenatore assieme a coach Altamura della selezione Puglia Nord che ha poi vinto la manifestazione. Selezione in cui hanno giocato ben 4 ragazzi del Basket Corato, ovvero Francisco Ortolà, Andrija Mrkaic, Dario Sanna e Antonio Mastromauro. Tante le personalità del mondo del basket presenti, a cominciare dal presidente della FIP Puglia Francesco Damiani.

Tanti procuratori, tanti addetti ai lavori ed ovviamente gli ideatori dell'evento Rino Porro e Luigi Sanna, assieme al padrone di casa, il presidente del Basket Corato Antonio Marulli. A corredo della gara anche la spettacolare gara del tiro da 3 punti, svoltasi nell'intervallo della partita e vinta dopo un duello bellissimo ed emozionante da Francisco Ortolà, giovane promessa del Basket Corato. MVP del torneo è stato votato Goffredo Errico della selezione Puglia Sud.

Il tutto in un clima di festa e divertimento grazie all'ottimo staff di TUTTANALTRASTORIA, perfetti padroni di casa ed organizzatori, coadiuvati dalla bella musica dei deejay Alessio Zara ed Enzo Lotito e dall'energia e dal calore della speaker Rita Panarello. Una manifestazione riuscita in pieno, con tanti talenti del futuro del basket pugliese e lucano in campo da preservare e non disperdere, aiutandoli nella loro crescita per garantire al nostro movimento cestistico un futuro roseo e vincente.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Sport
Corato tra calcio e solidarietà: il Brasile si impone 4-2
6 maggio 2026 Corato tra calcio e solidarietà: il Brasile si impone 4-2
«L’omicidio nel privè». Dylan Capriati ha ucciso Scavo per vendicare lo zio «Lello»
6 maggio 2026 «L’omicidio nel privè». Dylan Capriati ha ucciso Scavo per vendicare lo zio «Lello»
Altri contenuti a tema
“All Another Star Game”: a Corato il primo All-Star Game Under 17 sport “All Another Star Game”: a Corato il primo All-Star Game Under 17 Il 4 maggio i migliori talenti di Puglia e Basilicata in campo
La Fas Basket Corato riceve al Palalosito la Capolista Matera Basket La Fas Basket Corato riceve al Palalosito la Capolista Matera Sarà la penultima gara interna di regular season dei coratini
Puglia Trail: cerimonia di premiazione 2025 e novità 2026 Eventi Puglia Trail: cerimonia di premiazione 2025 e novità 2026 Un viaggio tra passione e scoperta del territorio
Sconfitta nel finale per la Fas Basket Corato a Catanzaro Basket Sconfitta nel finale per la Fas Basket Corato a Catanzaro Non riesce il colpo esterno alla Fas Basket Corato
Puglia Trail 2025: a Corato la cerimonia di premiazione del trail running regionale Eventi Puglia Trail 2025: a Corato la cerimonia di premiazione del trail running regionale Si svolgerà domenica 1 febbraio
Adriatica Industriale Virtus, serve una reazione: sabato al PalaLosito arriva Trani Basket Adriatica Industriale Virtus, serve una reazione: sabato al PalaLosito arriva Trani Il momento non è dei più semplici per la Virtus, reduce da un periodo complicato
Tennistavolo, Ruvo e Corato unite nel nome di Antonio Ficco Tennis Tennistavolo, Ruvo e Corato unite nel nome di Antonio Ficco Incontro amichevole commemorativo: parità sul campo, vittoria dei valori sportivi
L'Adriatica Industriale Virtus Corato comincia il 2026 con una vittoria Basket L'Adriatica Industriale Virtus Corato comincia il 2026 con una vittoria Inaugurato l'anno battendo al PalaLosito con un netto 83-64 l'Altamura
Osteoartrosi: quando il dolore diventa movimento. La sfida della prevenzione e della riabilitazione
6 maggio 2026 Osteoartrosi: quando il dolore diventa movimento. La sfida della prevenzione e della riabilitazione
Ogni libro è una creatura viva: torna a Corato "Il Maggio dei Libri "
6 maggio 2026 Ogni libro è una creatura viva: torna a Corato "Il Maggio dei Libri"
Blitz contro i clan prima della festa di San Nicola. TUTTI I NOMI
5 maggio 2026 Blitz contro i clan prima della festa di San Nicola. TUTTI I NOMI
Monitoraggio qualità dell’aria a Corato: installata la prima stazione mobile nell'Istituto "Cesare Battisti "
5 maggio 2026 Monitoraggio qualità dell’aria a Corato: installata la prima stazione mobile nell'Istituto "Cesare Battisti"
“Dai equilibrio al tuo respiro”: circa 400 studenti coinvolti nella prevenzione
5 maggio 2026 “Dai equilibrio al tuo respiro”: circa 400 studenti coinvolti nella prevenzione
Corato, riqualificazione dell'aiuola dedicata al popolo venezuelano: presentato il progetto
5 maggio 2026 Corato, riqualificazione dell'aiuola dedicata al popolo venezuelano: presentato il progetto
Corrado De Benedettis Sindaco: la coalizione si presenta alla città
5 maggio 2026 Corrado De Benedettis Sindaco: la coalizione si presenta alla città
19enne arrestato per tentata rapina, il Riesame annulla l'ordinanza
5 maggio 2026 19enne arrestato per tentata rapina, il Riesame annulla l'ordinanza
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.