"Una promessa di sapere e bellezza" a Corato: l’articolo 9 della Costituzione tra storia e attualità

L'associazione Amici dei Musei di Corato APS, nell'ambito delle attività proposte da SMICO (Sistema Museale Integrato Corato), propone la conversazione sul tema "Una promessa di sapere e bellezza. Storia e attualità dell'art. 9 della Costituzione Italiana in occasione dell'80esimo anniversario della Repubblica Italiana e dell'elezione dell'Assemblea Costituente".All'appuntamento, che si terrà domani venerdì 8 maggio, alle ore 18.30 presso il Museo della Città e del Territorio, interverrà Laura Starace, dottoressa di Ricerca in Diritto Pubblico e Costituzionale (UNIBA), esperta sui temi del diritto allo studio, dell'inclusione sociale e del rapporto tra patrimonio culturale e identità europea, ambiti di ricerca a cui si riferiscono numerosi suoi contributi pubblicati in riviste specializzate.Ormai prossimi al 2 giugno, data in cui commemorare il referendum del 1946 che sancì la fine della monarchia e l'inizio dell'Italia repubblicana, l'elezione dell'Assemblea Costituente e il primo voto delle donne, il dialogo sarà occasione per richiamare uno dei momenti più alti della nostra storia democratica: sui principi costituzionali di libertà, uguaglianza e responsabilità si fonda l'impegno concreto delle istituzioni e dei cittadini per la promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e per la tutela del patrimonio, del paesaggio e dell'ambiente, sancendo così un indissolubile e profondo legame intergenerazionale.