Bandiera italiana
Bandiera italiana
Eventi

"Una promessa di sapere e bellezza" a Corato: l’articolo 9 della Costituzione tra storia e attualità

In programma domani venerdì 8 maggio

Corato - giovedì 7 maggio 2026 Comunicato Stampa
L'associazione Amici dei Musei di Corato APS, nell'ambito delle attività proposte da SMICO (Sistema Museale Integrato Corato), propone la conversazione sul tema "Una promessa di sapere e bellezza. Storia e attualità dell'art. 9 della Costituzione Italiana in occasione dell'80esimo anniversario della Repubblica Italiana e dell'elezione dell'Assemblea Costituente".

All'appuntamento, che si terrà domani venerdì 8 maggio, alle ore 18.30 presso il Museo della Città e del Territorio, interverrà Laura Starace, dottoressa di Ricerca in Diritto Pubblico e Costituzionale (UNIBA), esperta sui temi del diritto allo studio, dell'inclusione sociale e del rapporto tra patrimonio culturale e identità europea, ambiti di ricerca a cui si riferiscono numerosi suoi contributi pubblicati in riviste specializzate.

Ormai prossimi al 2 giugno, data in cui commemorare il referendum del 1946 che sancì la fine della monarchia e l'inizio dell'Italia repubblicana, l'elezione dell'Assemblea Costituente e il primo voto delle donne, il dialogo sarà occasione per richiamare uno dei momenti più alti della nostra storia democratica: sui principi costituzionali di libertà, uguaglianza e responsabilità si fonda l'impegno concreto delle istituzioni e dei cittadini per la promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e per la tutela del patrimonio, del paesaggio e dell'ambiente, sancendo così un indissolubile e profondo legame intergenerazionale.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • eventi
“L’Europa in un libro - VI edizione 2026”: a Corato la presentazione del fumetto "Il grande falò "
7 maggio 2026 “L’Europa in un libro - VI edizione 2026”: a Corato la presentazione del fumetto "Il grande falò"
«Non una lite, ma la storica lotta tra i clan mafiosi Capriati e Strisciuglio»
6 maggio 2026 «Non una lite, ma la storica lotta tra i clan mafiosi Capriati e Strisciuglio»
Altri contenuti a tema
Celebrazioni in onore di San Cataldo a Corato Vita di Città Celebrazioni in onore di San Cataldo a Corato Il programma completo
I candidati sindaco di Corato incontrano le imprese locali Attualità I candidati sindaco di Corato incontrano le imprese locali L'evento si svolgerà mercoledì 29 aprile
Festa della Liberazione, ANPI Corato: «Il 25 aprile è memoria, ma è anche un momento identitario» Attualità Festa della Liberazione, ANPI Corato: «Il 25 aprile è memoria, ma è anche un momento identitario» Il messaggio del comitato direttivo
Gran Caffè, una chiusura che pesa: Corato perde un pezzo della sua identità Attualità Gran Caffè, una chiusura che pesa: Corato perde un pezzo della sua identità L’addio alla pasticceria di Patrizio riapre il tema di una città che parla di turismo ma non tutela le sue eccellenze
I coratini Ivana Lotito e Nicola Nocella presentano il road movie "Lo chiamava rock & roll" I coratini Ivana Lotito e Nicola Nocella presentano il road movie "Lo chiamava rock & roll" Un film di Smeriglio tra le Marche e l’anima: un viaggio senza pietismi scandito dalle voci di Mango e Pedrini
Tra storia e motori, grande successo per il Raduno di Primavera: tappa finale a Corato Tra storia e motori, grande successo per il Raduno di Primavera: tappa finale a Corato Tutti i partecipanti hanno potuto degustare le varie specialità alimentari più tipiche della zona
Corato, vento forte all’alba: intervento in via Manerba vicino alla scuola Fornelli Cronaca Corato, vento forte all’alba: intervento in via Manerba vicino alla scuola Fornelli Non si registrano feriti, ma la circolazione ha subito rallentamenti
Paper week in Puglia: a Corato le scuole in gara per il riciclo della carta Vita di Città Paper week in Puglia: a Corato le scuole in gara per il riciclo della carta All’interno delle scuole saranno installati eco-box per la raccolta
Corato tra calcio e solidarietà: il Brasile si impone 4-2
6 maggio 2026 Corato tra calcio e solidarietà: il Brasile si impone 4-2
Una festa l'all star game di Tuttanaltrastoria al Palalosito
6 maggio 2026 Una festa l'all star game di Tuttanaltrastoria al Palalosito
«L’omicidio nel privè». Dylan Capriati ha ucciso Scavo per vendicare lo zio «Lello»
6 maggio 2026 «L’omicidio nel privè». Dylan Capriati ha ucciso Scavo per vendicare lo zio «Lello»
Osteoartrosi: quando il dolore diventa movimento. La sfida della prevenzione e della riabilitazione
6 maggio 2026 Osteoartrosi: quando il dolore diventa movimento. La sfida della prevenzione e della riabilitazione
Ogni libro è una creatura viva: torna a Corato "Il Maggio dei Libri "
6 maggio 2026 Ogni libro è una creatura viva: torna a Corato "Il Maggio dei Libri"
Blitz contro i clan prima della festa di San Nicola. TUTTI I NOMI
5 maggio 2026 Blitz contro i clan prima della festa di San Nicola. TUTTI I NOMI
Monitoraggio qualità dell’aria a Corato: installata la prima stazione mobile nell'Istituto "Cesare Battisti "
5 maggio 2026 Monitoraggio qualità dell’aria a Corato: installata la prima stazione mobile nell'Istituto "Cesare Battisti"
“Dai equilibrio al tuo respiro”: circa 400 studenti coinvolti nella prevenzione
5 maggio 2026 “Dai equilibrio al tuo respiro”: circa 400 studenti coinvolti nella prevenzione
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.