“L’Europa in un libro - VI edizione 2026”: a Corato la presentazione del fumetto
“L’Europa in un libro - VI edizione 2026”: a Corato la presentazione del fumetto "Il grande falò"
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“L’Europa in un libro - VI edizione 2026”: a Corato la presentazione del fumetto "Il grande falò"

L'iniziativa si terrà sabato 9 maggio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso l'istituto scolastico “Federico II Stupor Mundi”

Corato - giovedì 7 maggio 2026 Comunicato Stampa
Nell'ambito delle iniziative organizzate per la "Festa dell'Europa 2026", la sezione "Antonio Megalizzi" di Corato, del Movimento Federalista Europeo, e l'associazione culturale "Virtute e Canoscenza" di Bari promuovono il progetto "L'Europa in un libro - VI edizione 2026" per presentare la graphic novel "Il Grande Falò", realizzata dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea.

Il fumetto, preventivamente distribuito agli Istituti scolastici, racconta le grandi avventure di due ragazzi Justin ed Elena, che scoprono come gli agricoltori moderni producano alimenti di qualità, salvaguardando al tempo stesso l'ambiente e contribuendo all'economia europea.

L'evento, a partire dalla presentazione del libro, toccherà i temi fondamentali dell'U.E. e della Regione Puglia, tra passato, presente e futuro. La manifestazione avrà inizio con i saluti istituzionali e proseguirà con gli interventi di: - - Luisa Trumellini, Presidente nazionale del Movimento Federalista Europeo e Presidente dell'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli"; Felice Soldano, Apicoltore coratino, Ricercatore e Autore di saggi.

Durante la mattinata sarà sviluppato un focus sulla mobilità sostenibile, a cura dell'Impresa Ferrotramviaria S.p.A. Intermezzi musicali, a cura della cantante coratina Mariarita D'Onofrio, ed estemporanee di pittura arricchiranno la manifestazione che vedrà gli studenti come principali protagonisti, guidati dai loro docenti referenti.

Durante l'evento saranno attribuite quattro borse di studio per consentire a studenti meritevoli di partecipare al Seminario di Ventotene 2026 che si tiene annualmente a settembre a cura dell'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli" e del Comune di Ventotene (LT) con il patrocinio della Provincia di Latina. Le borse di studio, dell'importo di 500,00 € ciascuna, saranno offerte dalla Fondazione Vincenzo Casillo, dal Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l., dall'Impresa Ferrotramviaria S.p.A. e dall' Impresa Olio Ribatti S.a.s.

L'iniziativa si concluderà con il dibattito con il pubblico e coinvolgerà complessivamente n. 200 studenti delle Scuole superiori aderenti alla nostra rete: I.T.E.T. "Padre A. M. Tannoia" di Corato e Ruvo, I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi" di Corato, I.I.S.S. "Oriani - Tandoi" di Corato, Liceo Classico, Linguistico, delle Scienze Umane "Francesco De Sanctis" di Trani. L'evento si svolgerà "sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo", con il patrocinio morale della Commissione europea, dell'Istituto di Studi federalisti "Altiero Spinelli", del Presidente del Consiglio Regionale della Puglia concesso con atto n. 3 del 16/02/2026, del Comune di Corato, del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e con la partecipazione del Consiglio d'Europa – Ufficio di Venezia.

Inoltre, la manifestazione ha ottenuto contributi economici dal "Centro per il Libro e la Lettura" del Ministero della Cultura, dal Comune di Corato, dalla Fondazione Vincenzo Casillo e ha per sponsor alcune imprese del territorio, tra le quali si evidenzia Ferrotramviaria S.p.A. e Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro S.r.l. Infine, l'iniziativa è stata inserita nel cartellone nazionale, sia del "Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026", il più grande appuntamento italiano per sensibilizzare sui temi della sostenibilità economica, sociale, ambientale, promosso dall'Allenza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, sia del "Maggio dei Libri 2026", la campagna di promozione della lettura, organizzata dal "Centro per il Libro e la Lettura" del Ministero della Cultura.

Introdurrà e coordinerà Loredana Cialdella, Segretaria della sezione M.F.E. di Corato, che conclude: "Lanciata nel 2022, l'Europa in un libro rappresenta un'iniziativa importante, con cui desideriamo contribuire all'educazione ai valori europei. Nel corso di questi anni, abbiamo affrontato molti argomenti di attualità, riuscendo a consolidare il rapporto con le Scuole del territorio, a ottenere prestigiosi patrocini da Istituzioni regionali ed europee, ad ampliare la rete dei finanziatori privati e ad accedere a importati bandi pubblici, come quello del 'Centro per il Libro e la Lettura' del Ministero della Cultura. Intendiamo così proseguire il cammino intrapreso, tanto da avere già avviato la programmazione per la prossima edizione 2027. Rivolgiamo sentitamente l'invito alla cittadinanza per parlare il 9 maggio di sviluppo sostenibile".
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