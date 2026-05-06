Corato tra calcio e solidarietà: il Brasile si impone 4-2

È stato molto più di una semplice partita di calcio: è stato un evento capace di unire sport, emozioni ed impegno sociale quello andato in scena a Corato, con la sfida tra le vecchie glorie di Italia e Brasile, davanti ad un pubblico numeroso e partecipe sin dall'inizio alla fine. Sul campo ha avuto la meglio il Brasile, imponendosi con il risultato finale di 4-2 al termine di una gara intensa e spettacolare.Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-2 per i verdeoro, la ripresa ha regalato continui ribaltamenti di emozioni: dal momentaneo 3-0 brasiliano, alla reazione dell'Italia, portatasi sul 3-2, prima del definitivo 4-2 che ha chiuso l'incontro. A guidare le formazioni due figure di riferimento per la storia del calcio coratino: mister Michele Lotito per l'Italia e mister Adriano Muggeo per il Brasile, protagonisti di una gestione tecnica che ha valorizzato lo spirito dell'evento e la qualità dei giocatori in campo.Tra i protagonisti della giornata nomi che hanno fatto la storia del calcio italiano ed internazionale: Angelo Di Livio, Vincenzo Iaquinta, Nicola Legrottaglie, Mark Iuliano, Alessio Tacchinardi e Cristian Zaccardo per l'Italia; mentre per il Brasile sono scesi in campo, tra gli altri, Aldair, Matuzalem, Reginaldo, Geda e Lima. Una parata di talento, che ha regalato al pubblico uno spettacolo autentico e coinvolgente. Ma il risultato più importante della giornata è stato quello conseguito fuori dal rettangolo di gioco. Il ricavato dell'evento, al netto delle spese organizzative, verrà devoluto alla Comunità Educativa "Indaco" di Corato, sostenuta dalla Casa Famiglia della Mamma – ODV, realtà impegnata nel sostegno e nel recupero di minori in difficoltà, offrendo loro un ambiente protetto, educativo e orientato alla crescita personale. Un sentito ringraziamento va alla Arcidiocesi di Trani per la vicinanza ed il supporto morale ad un'iniziativa che ha saputo coniugare sport e valori sociali profondi, rafforzando il legame tra il territorio e la comunità.La giornata si è conclusa con un'elegante cena di gala presso New Palace Sempione Ricevimenti, momento di condivisione e celebrazione, che ha riunito organizzatori, ospiti e protagonisti in un clima di grande partecipazione e soddisfazione per i risultati conseguiti. Fondamentale per la riuscita della manifestazione è stato il fattivo e concreto contributo degli sponsor, veri protagonisti silenziosi dell'evento, ai quali va un sentito ringraziamento.Un grazie particolare va al Comune di Corato, che ha voluto patrocinare l'evento; grazie anche al supporto degli amici sponsor: Strategika Agency, media partner dell'iniziativa; Borgosassi Ricevimenti; Bellino; Commerciale Carri; Serieco; Metal Sider; Pastificio Granoro; Beton Corato; VS Informatica; Autocarrozzeria Antonio Di Chio; Farucci Autotrasporti; Onoranze Funebri Sethi; Alma Ecologia; Restaura; Campanile Automotive; Caseificio Antica Fattoria; Agriturismo San Giuseppe; Gamma Auto; Nexus Pizzeria Ristorante; Movie Café; Officina Atletica Duemila23; Tabaccheria del Centro – Canosa di Puglia; Typographis di Luigi Lotito; Gemiti; Cantina Terra Maiorum; Corgom; Studio di consulenza Consulgest STP, Labotest; Oleotecna.Un plauso particolare va all'Associazione AZ Village ASD, nelle persone di Rosario Zagaria e Cristofaro Diaferia, per l'organizzazione impeccabile, la visione e la capacità di trasformare un evento sportivo in un momento di forte impatto sociale per l'intera comunità. E mentre si chiude questa prima edizione, lo sguardo è già rivolto al futuro: gli organizzatori sono infatti al lavoro per la seconda edizione, con l'obiettivo di rendere questo appuntamento un punto di riferimento sempre più importante nel panorama sportivo e solidale del territorio. Corato ha risposto presente. Pubblico, protagonisti, istituzioni e aziende hanno dimostrato che, quando lo sport incontra la solidarietà, il risultato va ben oltre il campo.