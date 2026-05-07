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Convocata a Corato la seduta ordinaria del Consiglio Comunale

La prima convocazione è prevista per venerdì 15 maggio alle ore 8:30, occorrendo in seconda convocazione lunedì 18 maggio

Corato - giovedì 7 maggio 2026 13.13 Comunicato Stampa
Si informa che la seduta ordinaria del Consiglio Comunale si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in prima convocazione venerdì 15 maggio 2026 con inizio alle ore 8.30 ed occorrendo in seconda convocazione lunedì 18 maggio 2026 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:
  1. Approvazione del Rendiconto dell'Esercizio 2025 (Conto di Bilancio, Conto Economico e Stato Patrimoniale) ex Art. 227 e s.m.i. D. Lgs. n. 267/2000.
  2. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 - Esercizio 2026, ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.
  3. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Art. 194 c.1 lett.A), inerente la sentenza n. 102/2025 causa GDP di Corato (R.G. n. 86/2025).
  4. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Art. 194 c.1 lett.A), inerente la sentenza n. 25/2026 causa GDP di Corato (R.G. n. 620/2025).
  5. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, ai sensi dell'Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs. n. 267/2000, derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Trani n. 104/2026, pubblicata il 29.01.2026.
  6. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, ai sensi dell'Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs. n. 267/2000, derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Trani n. 179/2026, pubblicata il 17.02.2026.
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