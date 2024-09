Corato si prepara alla festa liturgica della Madonna del Rosario, che la comunità parrocchiale di san Domenico si appresta a vivere.Quest'anno la novena(28 Settembre - 6 Ottobre) avrà inizio con un concerto -meditazione per coinvolgere di più i giovani.La Fondazione "Frammenti di luce", infatti, proporrà "Dai misteri al Mistero": meditazione e preghiera del Rosario in vista anche del prossimo Giubileo, in cui i partecipanti saranno chiamati a farsi, con Maria, pellegrini di speranza.La presenza e il contributo di voci recitanti, solisti e coro, unitamente all'Ensemble strumentale, creeranno il giusto clima per una serata di profonda spiritualità.Di seguito il programma completo della novena.