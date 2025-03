Il Crocifisso della Quaresima

Per la Quaresima 2025, ormai alle porte, un'opera di Nicola Tullo per tutto il tempo liturgico sara' posizionato sul presbiterio della parrocchia di San Domenico.Questo Crocifisso, realizzato per la Parrocchia di San Domenico durante il parrocato di Don Cataldo Bevilacqua (1983 – 2007), faceva parte, insieme alla Risurrezione, di un progetto ma sicuramente pensato per la Quaresima e la Pasqua.Infatti entrambe le opere sono state realizzate su due grandi teli che servivano per celebrare, nella notte di Pasqua, il passaggio dalla morte alla risurrezione di Gesù. Arrotolati entrambi e non conservati al meglio, il Crocifisso, in particolare, ha avuto bisogno di un attento restauro per liberare il telo da macchie di umidità. Il restauro è avvenuto nel 2021 ad opera del restauratore Roberto Abate e presentato il 21 Marzo dello stesso anno.Attualmente questo dipinto, di grandi dimensioni, liberato dal suo telo originario e appositamente tagliato, seguendo il contorno del corpo del Crocifisso, è custodito in una delle aule catechistiche.Intronizzarlo sul presbiterio in questo tempo liturgico, significa farlo rivivere e presentarlo, non solo alla comunità parrocchiale, ma anche alla cittadinanza per essere apprezzato nella ricchezza artistica e spirituale, che Nicola Tullo non ha mancato di esprimere.Pertanto, Giovedì 6 Marzo 2025 alle ore 19.30, il Crocifisso sarà svelato sul presbiterio, cui seguirà una presentazione dell'opera da parte di Pasquale Pisani e Patrizia Tullo.