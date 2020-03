Coronavirus, a Messa a distanza di sicurezza

Già dalle celebrazioni prefestive di ieri sera le parrocchie di Corato hanno adottato specifici accorgimenti in ottemperanza alle disposizioni stabilite sia dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, che delle indicazioni giunte da parte dell'Arcidiocesi il 5 marzo.Sospesa la catechesi e tutti gli incontri settimanali, svuotate le acquasantiere, restano confermate le celebrazioni eucaristiche, festive e feriali, ma con le dovute accortezze, ricevendo la Comunione sul palmo delle mani ed evitando il segno della pace. Non solo, le comunità parrocchiali cittadine si ritrovano unite nella preghiera ma a distanza di sicurezza e rigorosamente a porte aperte.Sanificazione di banchi e pavimenti, così come avvenuto in Chiesa Matrice, si delinea l'impegno di offrire un buon servizio liturgico, in attesa delle nuove disposizioni preannunciate per le prossime ore da parte dell'Arcidiocesi e della Conferenza Episcopale Pugliese.Due sono le parrocchie che hanno deciso di rimuovere tutti i banchi e di sostituirli con delle sedie, accuratamente disinfettate dopo ogni celebrazione, posizionate a distanza di sicurezza, come la Sacra Famiglia e la parrocchia di San Gerardo che, sconsigliando la partecipazione a messa dei bambini, sottolinea «Queste scelte non vogliono assolutamente creare paure o fobie, ma per prudenza e cura nei confronti dei soggetti più fragili. Naturalmente non bastano questi accorgimenti, ci deve essere l'attenzione da parte di tutti».Divise per fasce d'età, specie per quanto riguarda i più piccoli, le celebrazioni eucaristiche in altre parrocchie che hanno invece deciso di rivedere il calendario delle presenze in modo da evitare affollamento in chiesa.La parrocchia di Santa Maria Greca ad esempio ha disposto la celebrazione eucaristica delle ore 9.00 riservata ai bambini di seconda e terza elementare, alle 10.00 per i bambini di quarta e quinta elementare, alle 11.30 per ragazzi e giovani. Si prende posto nei banchi, disinfettati al termine delle celebrazioni, rispettando la distanza di sicurezza segnalata da fogli bianchi sui posti a sedere da non occupare.Per consentire ai fedeli di assistere alla Santa Messa malgrado la riduzione di posti, è possibile accedere anche nel Santuario dove è predisposto collegamento in video e audio con la chiesa superiore.Annullati tutti gli incontri, fogli bianchi sui posti da lasciare liberi e una crocetta bianca sui posti da poter occupare anche sui banchi della Parrocchia Mater Gratiae e il Santuario Madonna delle Grazie dove è stato disposto anche un servizio di hosting con i volontari all'entrata della chiesa a fornire indicazioni su come prender postoAnche la chiesa SS. Incoronata, invitando a non trascurare le celebrazioni domenicali, rispettando la distanza di sicurezza, riduce il tempo della celebrazione, stabilendo fino a domenica 15 marzo, variazioni nel calendario, riservando la celebrazione delle ore 10.00 per i gruppi II e III elementare, alle ore 10.45 la Messa per i gruppi IV - V elementare e I media, alle 11.30 per i gruppi II - III media e I superiore, oltre alle celebrazioni eucaristiche delle 8.30 e 18.30. «Cercheremo di sederci senza seguire i posti a cui siamo abituati, ognuno si siederà accanto ai propri figli, dove ritiene più opportuno» le indicazioni dei parroci.Resta affisso l'avviso degli incontri settimanali della Parrocchia San Domenico, presumibilmente in quanto stampato con anticipo rispetto alle nuove disposizioni nazionali e diocesane.