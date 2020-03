Coronavirus, annullato il concorso "Cataldo Leone" 2020

Si ferma il concorso letterario "Cataldo Leone - Città di Corato" che quest'anno avrebbe celebrato la sua XI edizione.«MI vedo costretto, di concerto con il direttivo intero di questa associazione ad annullare l'edizione 2020 - comunica Massimo Martinelli, presidente dell'Associazione Cataldo Leone che da anni organizza il concorso letterario riservato agli studenti di ogni ordine e grado - visto il precipitare dell'emergenza coronavirus che sta martoriando il nostro Paese, impedendo, ad ora quasi sine die, la ripresa delle lezioni scolastiche, con grande dolore ma, con altrettanto senso di responsabilità che non può e non deve farci difetto, in queste ore drammatiche».Gli eventuali elaborati che dovessero essere già pervenuti, su richiesta dell'autore, saranno ritenuti validi per l'edizione dell'anno 2021.«Ci rivedremo il prossimo anno più forti e determinati di prima e con questa tragedia alle nostre spalle».