Corpus Domini
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Religione

Corpus Domini il silenzio che accompagna il sacramento

Clero, confraternite e fedeli hanno seguito la processione eucaristica lungo il corso cittadino, in preghiera, fino al rientro in Chiesa Matrice

Corato - lunedì 8 giugno 2026 6.10
La celebrazione del Corpus Domini ha riunito Corato attorno al Mistero dell'Eucaristia.
In piazza Cesare Battisti, il clero cittadino ha presieduto la Messa solenne, seguita da una processione essenziale e composta.
Le confraternite, in abito tradizionale, hanno aperto il cammino lungo il corso cittadino. Nessun addobbo, nessun fiore: solo il passo lento dei fedeli e la preghiera che accompagnava il Santissimo sotto il baldacchino.
La processione ha attraversato il centro con un clima di raccoglimento profondo, fino al rientro in Chiesa Matrice, dove la benedizione eucaristica ha concluso il momento comunitario.
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