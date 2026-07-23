Riapre il Palazzetto dello Sport: la Basket Corato giocherà in città la Serie B Interregionale

A seguito di un serio e costruttivo confronto, reso possibile grazie all'interessamento di Franco Squeo, avvenuto con il Sindaco Corrado De Benedittis e con il neo Assessore allo Sport Gennaro Sciscioli, sarà riaperto il Palazzetto dello Sport di Corato a partire dal 20 agosto, data di inizio preparazione al campionato.Questo permetterà di disputare a Corato le gare del campionato di Serie B Interregionale della stagione ormai alle porte, oltre a tutti i campionati dei settori giovanili. L'auspicio è che durante questo periodo di fermo lavori sul Palazzetto dello sport, l'Amministrazione comunale riesca a realizzare e completare le nuove strutture sportive annunciate, così da consentire alla Basket Corato di portare a termine l'intera stagione 2026/27, senza essere costretta a trasferire allenamenti e gare nei comuni limitrofi.Questo rappresenta un risultato importante per l'intera città di Corato e per tutti gli appassionati di basket. Un traguardo che permette ai colori neroverdi di continuare a rappresentare con orgoglio il nome della città, giocando davanti ai propri tifosi.