Arriva a Corato il Parco Culturale Gruppo Fortis

Sabato 21 maggio verrà inaugurata e presentata a Corato (Ba), in via Polvere delle Rose 4D, la sede del Parco Culturale Gruppo Fortis: la prima sede del Gruppo nel nord barese.Dalle 17 alle 19 ci sarà un tavolo tecnico di presentazione con le rappresentanze locali, imprenditoriali e organizzative. In questa occasione verrà presentato al territorio il Parco Culturale Gruppo Fortis, la sua mission e gli obiettivi che si prefigge di raggiungere.Parteciperanno: Giuseppe Pagnelli, presidente del Parco Culturale Gruppo FORTIS, Gianfranco Bianchi, Coordinatore ATS NONEET PUGLIA, Antomella Bucci, Coordinatrice sede Bari-Nord del Parco Culturale, Alfonso Cavallo, coordinatore Libera Formazione, Francesco J. Pagnelli, Direttore Polo Uninettuno Puglia e Coordinatore Agenzia ANPAL Dasep.Il Parco Culturale Gruppo Fortis è una realtà dinamica e multiforme, che nasce dalla sinergia tra i diversi membri di cui si compone: istituzioni nazionali e internazionali. Queste danno vita al Gruppo, credendo fermamente nella propria mission: utilizzare la cultura come strumento essenziale per far crescere i territori e società.Al termine dell'evento ci sarà un momento di condivisione attraverso un rinfresco.