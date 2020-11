Covid 19, i numeri utili per affrontare l'emergenza

Il Comune di Corato invita tutta la cittadinanza e le organizzazioni del territorio a diffondere alcuni dei servizi al momento attivi per i cittadini maggiormente in difficoltà a causa del COVID.Per favorire la circolazione delle informazioni è stata creata una locandina contente alcuni numeri utili., attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, è possibile prenotare la consegna a domicilio della spesa alimentare e di farmaci. Il servizio è dedicato ai cittadini positivi, a quelli in quarantena e ad altri soggetti che in questo momento hanno difficoltà ad uscire di casa. L'acquisto (a carico del richiedente) e la consegna (gratuita) vengono effettuati dai volontari delle associazioni iscritte all'albo regionale della Protezione Civile (Ser Corato, Misericordia, Croce Bianca, Guardie Ambientali d'Italia), le quali eseguiranno le operazioni secondo le procedure sanitarie più idonee., attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, è possibile informarsi e prenotare la raccolta a domicilio dei rifiuti da parte di coloro che sono positivi al COVID. Il servizio, gestito dalla SANB, è sostitutivo del servizio ordinario di raccolta differenziata a domicilio. Le operazioni avverranno secondo le procedure sanitarie più idonee.attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune per far fronte ad urgenze di carattere economico e sociale. Se ritieni di essere particolarmente in difficoltà, non esitare a metterti in contatto con gli assistenti sociali comunali. Se potranno, ti daranno una mano nel migliore dei modi.attivo tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 22.00, è possibile ricevere ogni altro tipo di comunicazione relativa a questioni di polizia locale o a questioni sanitarie.