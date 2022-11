L'associazione "Cuore della Puglia", di cui fa parte il Comune di Corato, è arrivata prima, a pari merito con Taranto, nella graduatoria dell'Avviso Pubblico per il sostegno ad iniziative inerenti il programma di educazione alimentare attraverso la valorizzazione dei prodotti agroalimentari pugliesi bandito dalla Regione Puglia.Con 46.400 euro sarà sviluppato un percorso di educazione alimentare nei territori di Corato, Cassano, Casamassima, Cellamare, Gravina, Putignano, Rutigliano e Turi. Oltre, naturalmente, ad Acquaviva delle Fonti, Comune capofila dell'associazione "Cuore della Puglia".si terranno la giornata inaugurale e l'evento di chiusura del progetto. Saranno in tutto 18 le scuole coinvolte nel progetto nei nove comuni dell'Associazione Cuore della Puglia, otto delle quali coratine.Le attività, organizzate dalla Rete delle masserie didattiche e con il supporto scientifico del Centro interdipartimentale "Cibo in Salute" dell'Università di Bari e dell'Istituto Nanotech del Cnr, con sede a Lecce, coinvolgeranno le scuole primarie e dell'infanzia dei Comuni del Cuore della Puglia e vedranno, nelle vesti di animatori/tutor gli studenti delle scuole superiori.Attraverso uscite in masserie o nei centri storici e incontri frontali con gli esperti, i bambini diventeranno esperti delle qualità salutistiche dei prodotti della nostra dieta mediterranea. Così, oltre a sviluppare una consapevolezza alimentare che servirà per la loro crescita, evangelizzeranno i loro genitori insegnando loro come si può vivere a lungo imparando a mangiare nel modo migliore i prodotti della nostra terra.Grande soddisfazione per l'associazione "Cuore della Puglia" che ha tenuto a ringraziare il Sindaco die l'assessore allo sviluppo economicoper l'apporto determinante nella stesura del progetto.