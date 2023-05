Sei attività coratine riconosciute di interesse storico-culturale dalla regione Puglia

Con la Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 30 recante Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia" e s.m.i., la Regione Puglia ha inteso promuovere e valorizzare le attività commerciali, artigianali e dedite alla ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande che costituiscono testimonianza storico culturale del territorio pugliese.In tutto il tacco dello stivale dunque, sono state individuate una serie di attività commerciali di diverso genere, che in qualche modo potessero rispecchiare la storia e le tradizioni delle nostre città.Nella folta lista di attività commerciali pugliesi inserite nella lista e fregiate di questo singolare titolo, che darà loro sostegno, attraverso la collaborazione con i comuni, le camere dicommercio e le articolazioni regionali delle associazioni di categoria maggiormenterappresentative, vi sono anche sei realtà coratine.Di seguito le attività in lista della nostra città:Bar Angolo di Fusaro Domenico - V.le Ettore Fieramosca, 12Bar Oasi di Mangione Francesco - Via Castel Del Monte, 183Galise di Galise Carlo Carlo Cartoleria - P.zza Cesare Battisti, 18Macelleria Marzolla di Marzolla Cataldo - Via L.Piccarreta, 39, 41, 45Pizzeria Zorba di Ventura Walter - Via Mercato, 23Pizzicheria di Bove Felice - Via Spirito Santo, 12L'elenco istituito è in fase di continuo aggiornamento e i commercianti possono in qualsiasi momento proporsi se possessori dei requisiti richiesti.