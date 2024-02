Un progetto per tutelare habitat e specie del Parco Nazionale dell’Alta Murgia

, preziosi ecosistemi che accolgono una ricca diversità biologica, tra invertebrati, anfibi, rettili e uccelli. In occasione della Giornata mondiale delle zone umide che ricorre il 2 febbraio,, per divulgare gli habitat e le specie oggetto di salvaguardia., individuarne la biodiversità custodita e sensibilizzare le comunità del Parco sull'importanza di tutelarla. Finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il progetto nasce per dare attuazione alle Direttive Natura (Direttiva Habitat 92/43/CEE - Direttiva Uccelli 2009/147/CE), con azioni a cui l'Ente Parco ha dato seguito per la conservazione degli habitat e delle specie incluse nelle direttive., tra questi si annoverano il Laghetto di San Giuseppe, lo Stagno Taverna Nuova, la Dolina Santiquando, l'Invaso di Fra' Giacomo e la Piscina antica San Magno: luoghi suggestivi e di grande rilievo per molte specie migratrici che qui vi trovano opportunità di sosta e riproduzione., spesso legate a opere antropiche come pozzi e cisterne o circondate da muretti a secco: antiche testimonianze di come l'uomo in passato cercasse di conservare nel tempo le risorse idriche naturali., riguardanti in particolare la presenza, la distribuzione, il comportamento e il ruolo ecologico. È stata costruita una check-list aggiornata per le specie di anfibi e odonati, identificate le possibili minacce alla loro sopravvivenza e aggiornati i dati e le misure di conservazione per migliorare l'attività di tutela svolta dal Parco. Il fine principale è la conservazione della biodiversità, che tiene conto del complesso sistema di relazioni tra ogni specie e il suo ambiente.. Il territorio della ZSC "Murgia Alta" si caratterizza per la presenza di ampi ambienti sotto forma di praterie aride mediterranee e coltivazioni cerealicole: particolari ecosistemi descritti come "pseudosteppa mediterranea" e che rappresentano un'importante nicchia ecologica per numerose specie legate a questi habitat.«Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia si è attivato su più fronti per monitorare la biodiversità in tutte le sue forme – dichiara il presidente–, dal progetto di tutela degli insetti impollinatori che ci ha visto premiati dal Ministero a quello di salvaguardia delle zone umide, allo scopo anche di divulgare l'importanza degli habitat e delle specie che queste custodiscono. Per proteggere gli ambienti acquatici – conclude– affianchiamo al monitoraggio un'opera di sensibilizzazione dei cittadini, per aumentare la consapevolezza del loro prezioso ruolo.»La Zona Speciale di Conservazione (ZSC) fa parte dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Puglia, il principale strumento dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità.