Parco Nazionale dell’Alta Murgia: designati i nuovi membri del Consiglio Direttivo

La Comunità del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, riunitasi il 2 febbraio presso la sede dell'ente a Gravina, ha designato i nuovi membri in seno al Consiglio Direttivo: Maria Laura Mancini, sindaca di Minervino Murge, Dionisio Rotunno, sindaco di Toritto, Fedele Lagreca, sindaco di Gravina in Puglia e Marica Tassielli, assessora del comune di Cassano delle Murge. Tra i criteri adottati, oltre al rispetto della parità di genere prevista dalla legge, la rotazione territoriale dei rappresentanti dei comuni in seno al Consiglio Direttivo. Si attende ora il decreto di nomina da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.La Comunità del Parco, infine, ha eletto all'unanimità Giovanna Bruno, sindaca di Andria, vicepresidente della Comunità.«Buono lavoro ai nuovi membri e al vicepresidente – dichiara Francesco Tarantini, presidente del Parco –. Un importante passo avanti a supporto del gioco di squadra che il Parco sta portando avanti in questi anni, per collaborare tutti al raggiungimento degli obiettivi, affinché le potenzialità del territorio non rimangano inespresse».