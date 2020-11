Da domani negozi chiusi alle 20. Esclusi bar, ristoranti e pizzerie

Non rientrano nell'ordinanza anche farmacie e parafarmacie

Nel dettaglio l'ordinanza valida dal 27 novembre fino al 3 dicembre 2020, eventualmente reiterabile e modificabile anche più volte fino al tempo in cui permane la situazione emergenza le da Covid-19, dispone le misure di seguito indicate:

- l'obbligo di chiusura dalle ore 20.00 fino alle ore 5.00, di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, compreso le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità riportate nell'elenco di cui all'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020,

- l'obbligo di chiusura dalle ore 20.00 fino alle ore 5.00 delle attività di panifici, forni, caseifici, con vendita al dettaglio;

- l'obbligo di chiusura dalle ore 20.00 fino alle ore 5.00, di tutte le attività di servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, centri estetici, lavanderie, tintorie, servizi funerari), di cui all'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020.

Restano escluse da tale provvedimento le sole attività di commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie).

Non rientrano nelle disposizioni dell'ordinanza nemmeno bar, ristoranti e pizzerie (che sono "pubblici esercizi" e non "attività commerciali di vendita al dettaglio"), che continueranno a seguire le norme del Dpcm.

A tutte le attività oggetto della presente Ordinanza, è data facoltà di effettuare orario continuato o di modulazione orario di apertura secondo la propria organizzazione aziendale, nell'ambito della fascia oraria sopra indicata (ore 05.00 – ore 20,00).

Previste sanzioni da euro 400 ad euro 3.000, oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni

