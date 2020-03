Sanificazione, ZTL e parcheggi a pagamento: i provvedimenti che ancora si attendono

Mentre a Ruvo di Puglia, città a noi confinante e con la metà della nostra popolazione, pur non essendo ancora stato accertato alcun caso di positività al coronavirus, il sindaco Pasquale Chieco ha disposto la sanificazione straordinaria delle strade e la sospensione dei parcheggi a pagamento, a Corato ancora non sono stati adottati provvedimenti di questo tipo.Andria, città a gestione commissariale, col doppio della popolazione coratina e con otto casi accertati di covid 19, ha disposto la sanificazione delle strade.Corato attende ancora questo provvedimento, così come attende la sospensione della zona a traffico limitato.Ciò per non "rinchiudere" ulteriormente nel varco quelle abitazioni e quei cittadini che, come gli altri, necessitano di consegne a domicilio per spostarsi il meno possibile da casa così come richiesto da direttive nazionali, regionali e comunali.L'appello alle istituzioni comunali, dunque, è quello di accelerare sull'adozione di provvedimenti sulla sanificazione straordinaria delle strade, sulla sospensione della zona a traffico limitato e sull'efficacia dei parcheggi a pagamento così da consentire a chi ha necessità di spostarsi per necessità o per i motivi che la legge prevede, a compiere i tragitti che siano i più brevi possibili così da ridurre al massimo la possibilità di contatto con altre persone.