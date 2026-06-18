Da Milano a Corato: Disc&Disc taglia il traguardo delle sei edizioni del Disco Di Pietra

9 foto Disc&Disc Ultimate frisbee

Una storia che nasce nel 2019, dalla lungimiranza e dall'intraprendenza di, per tutti semplicemente "", che da Milano porta con sé, nel cuore della Puglia, la passione per uno sport ancora tutto da scoprire. È così che Corato conosce l'ultimate frisbee ed è così che nasce, una squadra che fin dal primo giorno ha scelto di costruirsi con determinazione e passione in un panorama sportivo italiano che sta timidamente aprendo le porte a questa disciplina.L'impegno della squadra non si ferma al territorio cittadino, ma va ben oltre attraverso la partecipazione a tornei e l'organizzazione di tornei che appaiono come punto di riferimento per gli appassionati: "" è sicuramente l'evento di punta della squadra che sabato 20 e domenica 21 giugno taglierà il traguardo della sesta edizione. Due giornate di sport, spirito di squadra e condivisione animeranno il Centro Sportivo Ponte Lama di Trani nel weekend, con partite in programma sabato pomeriggio dalle 16 alle 22 e domenica mattina dalle 9 alle 12. L'ingresso è libero e aperto a tutti.Sul campo si sfideranno squadre provenienti prevalentemente dalla Puglia, affiancate da alcune formazioni ospiti di altre regioni italiane, in un evento che ha saputo ritagliarsi negli anni un posto stabile nel calendario sportivo del territorio.Vincere il Torneo del Disco di Pietra significa lasciare un segno tangibile e duraturo: il proprio soprannome inciso sul disco di pietra che dà nome alla manifestazione.Filo conduttore della manifestazione è lo, principio cardine dell'ultimate frisbee che fonda la disciplina su correttezza, rispetto reciproco e autoarbitraggio: valori che rendono questo sport unico nel panorama delle discipline di squadra.Per lail torneo arriva al termine di una stagione densa di soddisfazioni. Dopo la storica promozione ottenuta lo scorso anno, la squadra ha debuttato nel campionato nazionale di Serie B Open, conquistando la permanenza nella categoria con un decimo posto su quattordici squadre. Un traguardo cui si aggiunge il sesto posto nella classifica dedicata allo Spirit of the Game: un riconoscimento che premia non soltanto il valore tecnico del gruppo, ma anche l'approccio con cui ha saputo interpretare i valori fondanti della disciplina.Il Disco di Pietra si propone infine come vetrina accessibile per chi ancora non conosce l'ultimate frisbee: uno sport in rapida crescita, capace di coniugare intensità atletica, spirito collettivo e forte vocazione inclusiva.Ma laè qualcosa che va ben oltre i tornei, i campionati e le classifiche. È, prima di tutto, una famiglia.Una famiglia che si costruisce giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento.Ne è prova uno dei rituali più sentiti del gruppo: ildopo ogni allenamento, in cui ci si riunisce per stare insieme e sentire ancora di più il valore della squadra.