Palazzina Chiefa
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Vita di Città

Al via i lavori di restauro della Palazzina Chiefa nel Cimitero Comunale

La conclusione del cantiere è prevista entro il 24 dicembre

Corato - martedì 28 luglio 2026 15.33
È stata ufficializzata ieri, lunedì 27 luglio 2026, la consegna dei lavori di manutenzione straordinaria della Palazzina Chiefa all'interno del Cimitero Comunale: un intervento atteso che punta a restituire alla struttura piena funzionalità e decoro, risolvendo criticità legate al tempo e all'usura.

Il cantiere avrà una durata di 150 giorni e la conclusione dei lavori è prevista entro il 24 dicembre 2026. Ad annunciarlo è stata l'assessora ai Lavori Pubblici, Valeria Mazzone che ha illustrato nel dettaglio il piano di intervento, articolato in cinque diverse lavorazioni. Si partirà dal rifacimento dell'impermeabilizzazione del tetto, con l'obiettivo di porre fine in maniera definitiva alle infiltrazioni d'acqua che negli anni hanno interessato la struttura e di ripristinare il corretto deflusso delle acque piovane. Si procederà poi con il risanamento di pareti e soffitti, rimuovendo l'intonaco ammalorato e trattando i ferri d'armatura esposti, per poi ricostruire e ripristinare le parti danneggiate.

È previsto inoltre il recupero degli elementi metallici, con l'eliminazione della ruggine da ringhiere, parapetti e infissi interni e la loro protezione tramite una nuova verniciatura. Tra gli interventi anche la chiusura degli accessi ai volatili, attraverso l'installazione di reti e pannelli forati pensati per impedire l'ingresso e la nidificazione degli uccelli all'interno della struttura. Infine, sarà messa in sicurezza l'accessibilità al tetto, in modo da consentire ai tecnici di effettuare le future manutenzioni in condizioni di totale sicurezza.

I lavori, la cui consegna segna l'avvio operativo del cantiere, rispondono a un'esigenza di manutenzione da tempo segnalata per uno spazio di rilevanza pubblica e valore simbolico per la comunità, e con il loro completamento, atteso entro Natale, l'Amministrazione punta a restituire alla Palazzina Chiefa condizioni strutturali adeguate e una piena messa in sicurezza per il futuro.

Quello sulla Palazzina Chiefa rappresenta solo il primo di una serie di interventi che l'assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Valeria Mazzone ha in programma per il Cimitero Comunale: «Con le imminenti variazioni di bilancio, sono in programma anche lavori di impermeabilizzazione alla palazzina Tisbo ed il ripristino della Muraglia Di Gennaro», ha dichiarato Mazzone.
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