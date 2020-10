Da oggi il 30% di sconti al Puglia Village di Molfetta

Lo shopping nel Puglia Village è "Dolce Vita". Da oggi, venerdì 23 ottobre, sino al successivo lunedì 26, la Land of Fashion pugliese propone i "Mid Season Sale": la possibilità di fare acquisti con il 30 per cento di sconto sui prezzi outlet delle collezioni autunno-inverno.Un'opportunità unica caratterizzata dalle tantissime proposte degli store aderenti a questa imperdibile promozione, sempre consultabili sul sito www.pugliavillage.it, nel quale è possibile scoprire ogni iniziativa del Village di Molfetta a cui partecipare.Nell'occasione, è possibile approfittare dei meravigliosi capi dei brand appena entrati a far parte della famiglia Land of Fashion, tutti aderenti ai Mid Season Sale: General Store Outdoor, Napapijri, Mcs-General Store Usa, Tommy Hilfigher, Schott, GsSport, New Balance e Ciesse Piumini.Intanto, continua la grande attenzione che Land of Fashion pone sulla sicurezza e sull'ottimizzazione degli spazi del Village, garantendo un'esperienza di shopping in tranquillità. Inoltre, continua con successo, all'infopoint, la vendita delle mascherine brandizzate Puglia Village, con parte del ricavato destinato alla Protezione Civile di Molfetta.Orari di apertura del Villagedal lunedì al venerdì: dalle 10.00 alle 20.00sabato e domenica: dalle 10.00 alle 21.00