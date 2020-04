Da Unpli Puglia mascherine alle sedi Pro Loco con Servizio Civile

«L'obiettivo è garantire sicurezza e rispetto delle regole in tutte le Pro Loco sedi di Servizio Civile. Le nostre volontarie e i nostri volontari hanno il diritto di operare quotidianamente in situazione di salubrità e sicurezza», queste le parole con le quali il presidente delle Pro Loco pugliesicommenta l'invio, da parte dell'Unpli Puglia, di mascherine approvate dal Ministero della Salute a tutte le sedi Pro Loco Unpli delle Province di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce accreditate per il Servizio Civile in corso. «Ringrazio per questa iniziativa anche il supporto e il dinamismo del responsabile del Servizio Civile Unpli PugliaSi tratta di mascherine del tipo FFP2 inviate a 41 sedi Pro Loco. Sono 91 i volontari attualmente in servizio nelle Pro Loco pugliesi.I volontari, impegnati per il progetto SC 2020, sono attualmente in permesso straordinario sino al 15 aprile. L'Unpli deciderà dal 16 aprile in quali attività sociali coinvolgere i volontari nelle rispettive città di svolgimento del Servizio Civile.«Continua in questo periodo difficile di emergenza sanitaria l'impegno solidale del comitato regionale - spiega Lauciello, - Tengo a ricordare che è ancora attiva la raccolta fondi per l'acquisto dei sei ventilatori polmonari ai sei ospedali Covid-19 della Puglia».CAUSALE Raccolta fondi UNPLI Puglia – emergenza COVID-19N. CONTO CORRENTE 1000/00145246INTESTATO A UNPLI PUGLIAIBAN IT59Y0306909606100000145246BANCA Intesa Sanpaolo S.P.A. Piazza Paolo Ferrari, 10 Milano 20121