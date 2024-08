Danza e teatro per l'accensione delle barche di Santa Maria a Corato

Oggi, martedì 13 agosto, l'accensione della Barche di Santa Maria sarà caratterizzata da una performance di teatro - danza a cura della compagnia Gipsy Raw.L'iniziativa è organizzata nell'ambito della qualificazione e potenziamento dell'Info Point di Corato, attraverso l'Avviso Info Point della Regione Puglia di cui il Comune di Corato è beneficiario e la Pro Loco Quadratum è il soggetto attuatore mediante la convenzione con il comitato regionale UNPLI Puglia a cui è affiliata.Appuntamento alle 21:00 e in replica 21:45 presso lo spazio antistante dell'Info Point in Piazza Sedile 45.Cache Cache è una creazione del giovane balletto francese Gipsy Raw, ideata e coreografata da Pasquale Fortunato e Manon Mafrici. Questo spettacolo innovativo e affascinante mette in scena giovani talenti italiani e francesi, creando un ponte culturale tra le due nazioni attraverso l'arte.Al centro della narrazione troviamo la storia di un clown che, ormai adulto, rivive con nostalgia i momenti della sua infanzia. Attraverso la danza e il teatro, il pubblico viene trasportato nei ricordi gioiosi e spensierati di questo personaggio, esplorando temi universali come l'amicizia, la curiosità e la magia dell'infanzia.Le coreografie intrecciano il passato e il presente, mostrando come i ricordi d'infanzia possano influenzare la nostra vita adulta. I bambini, protagonisti di questa storia, rappresentano la parte genuina e giocosa che ognuno di noi porta dentro di sé.Cache Cache trasforma il palcoscenico in un luogo di scoperta e meraviglia, con un'esperienza unica e poetica che ispira il pubblico. Questo progetto non solo celebra l'arte e la creatività, ma promuove anche l'importanza della collaborazione e della comprensione interculturale, invitando tutti a riscoprire la bellezza del mondo attraverso gli occhi di un bambino.