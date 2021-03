Davide Falco torna al Festival di Sanremo per cantare la musica in LIS

Dopo tanto discutere, fra polemiche e incertezze, il settantunesimo Festival di Sanremo si terrà, dando appuntamento al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2021.Data la situazione di emergenza epidemiologica a causa del Covid-19, dopo il dissenso del Ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini alla proposta di introdurre un pubblico in sala costituito da figuranti, per la prima volta l'evento si svolgerà senza pubblico.Si rinnova la conduzione, per il secondo anno consecutivo, di Amadeus, come direttore artistico e si rinnova anche l'esperienza di Sanremo accessibile. Lo scorso anno, infatti, per la prima volta la RAI ha voluto raccontare il Festival di Sanremo 2020 anche ai non udenti attraverso la lingua dei segni.Una iniziativa accolta con entusiasmo che riporta anche nell'edizione 2021 alcuni performer ad interpretare in Lis tutti i brani che saranno eseguiti, sia quelli in gara che quelli che ascolteremo nella serata dedicata alle cover. Fra i 12 interpreti della Lingua dei Segni italiana, anche quest'anno c'è ilSia le prove che le serate in diretta verranno registrate nella sede Rai di Via Teulada, a Roma. Quest'anno i protocolli anti covid prevedono un tampone prima di arrivare a Roma, poi un tampone ogni 72 ore ed infine un tampone prima di tornare a casa, come ci spiega lo stesso Davide che confida: «Essere riconfermato per questa nuova edizione di Sanremo mi dà molta gioia e consapevolezza del fatto che l'anno scorso ho lavorato bene. Essere parte di una squadra che riesce a trasmettere un qualcosa altrimenti inaccessibile per i sordi è qualcosa che ti muove dentro emozioni bellissime, uniche. La musica è davvero una lingua universale! È capace di unire due mondi apparentemente distanti, quello delle persone sorde e quello delle persone udenti».Un servizio davvero inclusivo e innovativo che darà modo di conoscere il mondo dei sordi, la loro cultura e il grande lavoro degli interpreti di Lingua dei Segni. Come l'anno scorso il Sanremo Live LIS è visibile sulla piattaforma Raiplay in diretta dal 2 al 6 marzo.