Il coratino Davide Falco interprete Lis del "Rigoletto" per RaiAccessibilità

Un nuovo importante progetto in Rai per il coratino Davide Falco . Dopo la sua performance come interprete e Performer Lis in occasione della 70^ edizione del Festival di Sanremo che per la prima volta nella sua storia, ha reso fruibile la musica italiana anche per le persone sorde, il nostro concittadino torna a dare voce al silenzio vestendo i panni del protagonista dell'opera teatrale "Rigoletto" di Giuseppe Verdi, tradotta in lingua dei segni e resa disponibile su Raiplay per la Giornata Internazionale della disabilità.Oggi, 3 dicembre, Rai Accessibilità dedica un'intera giornata alla trasmissione di programmi interamente accessibili. Fiore all'occhiello della programmazione, l'opera "Rigoletto" di Giuseppe Verdi dal Teatro Massimo Palermo: ora completamente accessibile con audiodescrizione, sottotitoli e interpretazione in Lingua dei Segni.Per tale occasione è stato scelto il coratino Davide Falco che interpreta con intensità il protagonista del "Rigoletto", prima opera lirica tradotta nella Lingua dei segni nella storia italiana. «È un'iniziativa importante quella della Rai che ha accettato la sfida, per la prima volta in assoluto e in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo che ne ha amplificato le difficoltà ma anche la valenza» - commenta«È stata un'esperienza sicuramente diversa da quella di Sanremo. - aggiunge - Oltre a tradurre il testo di una canzone, questa volta ci siamo calati nel personaggio. Tradurre un'opera è ancora più difficile perchè in Lingua dei Segni bisogna rendere anche i vocalizzi tipici della performance lirica. Tecnicamente lo facciamo ampliando il segno e facendo vibrare la mano per trasmettere la vibrazione vocale del tenore».