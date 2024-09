Domani a Corato un incontro sui disturbi alimentari

Domani, lunedì 30 settembre, sul territorio di Corato è possibile partecipare all'incontro informativo, "Disturbi del comportamento alimentare", un incontro socializzante per famiglie, promosso dal Centro Servizi per le Famiglie dell'Ambito Territoriale Sociale, in collaborazione con l'Assessorato alla Città Solidale – Politiche Sociali.L'incontro sarà guidato da una psicologa e da una nutrizionista. L'incontro si terrà presso il Centro Servizi per le Famiglie, sito in Via Talete n 2, in data30 settembre dalle 17.30 alle 19:00.I partecipanti avranno modo di confrontarsi con gli esperti su eventuali problematiche riguardanti il tema dell'incontro. L'incontro verrà suddiviso in due parti: una parte teorica e una pratica.L'incontro sarà gratuito, rivolto ai cittadini del territorio.Questo appuntamento è da considerarsi un'innovativa esperienza, basata su dialogo e confronto.