Nicola Colaianni a Corato per presentare "Diritti di ogni giorno"

Il comitato referendario contro l'autonomia differenziata ha organizzato un importante incontro con, docente universitario e costituzionalista barese, noto per il suo impegno civile nelle battaglie per la difesa delle libertà e dei diritti costituzionali e, da ultimo, per quello profuso contro l'autonomia differenziata. L'appuntamento è per domani,,allepresso l'auditorium deldiNell'occasione, il giurista barese presenterà il suo ultimo libro "Diritti di ogni giorno-Disuguaglianze e impegno civile nell'Italia di oggi", pubblicato proprio questo mese per Stilo Editrice, dedicato a Don Lorenzo Milani nei cent'anni dalla nascita del maestro della scuola di Barbiana, incentrato sulla necessità dell'impegno civile nel contrasto alle diseguaglianze, alle mafie, ai conflitti armati e ai neofascimi.Si tratterà anche della prima importante opportunità per tutti i cittadini di Corato di analizzare la portata della sentenza della Corte Costituzionale anticipata ieri da un comunicato stampa della Consulta che preannuncia la dichiarazione di illegittimità costituzionale di diverse norme della cosiddetta Legge Calderoli, la Legge n. 86/2024, sulla base di un ricorso avviato da diverse regioni italiane.Quali sono i termini di questa pronuncia, che cosa succede al processo di cessione di poteri alle regioni, già avviato dal Veneto, quali gli sviluppi e, soprattutto, le possibilità di ammissione del referendum interamente abrogativo della Legge Calderoli - sul quale il nostro comitato cittadino ha raccoltodurante l'estate, nell'ambito della più ampia mobilitazione democratica del comitato nazionale che ha visto la sottoscrizione del quesito referendario da parte di oltre 1milione e 300mila italiani?Su questi ed altri temi discuteremo con il professor Colaianni in questa preziosa occasione cui invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a dare il proprio contributo.