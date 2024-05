“Domenica in Bici” fa tappa a Corato

Il Comune di Corato ospita la seconda delle undici tappe di "Domenica in Bici", iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Bari.Il raduno e partenza sono previsti alle ore 8.30 dal parcheggio della scuola media "Imbriani', in via Santa Maria.Si pedalerà lungo un percorso di circa 20 km individuato dall'associazione "Murgia a pedali", con degustazione finale nell'azienda agricola Santa Lucia.I partecipanti potranno scoprire, attraverso percorsi ciclopedonali, le ricchezze del territorio: dai paesaggi dell'entroterra con i pittoreschi borghi, al mare cristallino della costa pugliese all'enogastronomia locale. Tutti gli aggiornamenti e info sul sito www.domenicainbici.it."Domenica in Bici" è un'attività organizzata dalla Città Metropolitana di Bari con il Servizio Programmazione della Rete Scolastica Promozione e Coordinamento delle Politiche Giovanili in collaborazione con il CONI Puglia, e Sport e Salute Puglia.