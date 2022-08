Domenica la solennità dell'Assunzione, gli appuntamenti a Corato

In occasione della solennità dell'Assunzione della Vergine Maria in cielo il Movimento di spiritualità "Vivere in", insieme alla Rettoria del Duomo di Santa Maria Maggiore di Corato ed in collaborazione con la Pro Loco Quadratum organizza anche quest'anno la veglia di preghiera e la celebrazione eucaristica.Le liturgie si svolgeranno nella Chiesa Matrice - la cui denominazione per esteso è Duomo di Santa Maria Maggiore, a conferma dell'altare maggiore rappresentante l'Assunzione della Vergine Maria al cielo - domenica 14 agosto a partire dalle ore 19:30. Presiederà la funzione, Rettore del Duomo., in conformità al magistero della Chiesa, legge la solennità dell'Assunzione di Maria al cielo come festa della "sacralità cosmica".Come ricordava il fondatore del Movimento«Tutto il vivere è proteso verso il divenire continuo e l'umanità vive l'attesa della totale trasformazione in "cieli e terra nuova". Vivere In vede in Maria Santissima glorificata il segno vivo della Sacralità Cosmica. Tutto l'universo ha un destino di liberazione da ogni caducità: noi viviamo questa attesa con fiducia e cerchiamo di pregare e operare perché si riveli nella storia e si compia il progetto di Dio».