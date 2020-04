Il campanile della Chiesa Matrice si illumina di speranza

In rappresentanza dell'intera comunità coratina, a partire da ieri sera, una luce di colore Verde è proiettata sul campanile della Chiesa Madre.Secondo "Il linguaggio simbolico e archeosofico dei colori" e secondo la dottrina cristiana, il verde è simbolo della rigenerazione totale della coscienza, la carità e la speranza.Il verde ricorre nei discorsi del Signore quando dice che se l'uomo non nasce di nuovo (Giov.3:3) non può vedere il Regno di Dio . Il simbolo della rigenerazione o del nascere di nuovo, era il verde, la natura di primavera, gli alberi, la vegetazione, il verde dei campi.Il colore verde, altresì, assume un significato molto positivo qui da noi in occidente. Viene spesso utilizzato per rappresentare l'abbondanza di denaro e la fortuna nel senso generale del termine. La sua simbologia rimanda all'equilibrio totale, fatto di armonia e amore.In cromoterapia il verde infonde la calma necessaria per raggiungere i propri obbiettivi. Nell'aura umana rappresenta quell'energia "in più", simbolo per eccellenza della fertilità e dell'abbondanza; se utilizzato per dipingere le pareti invece, aiuta a trovare la calma e allontanare lo stress.Dunque si è scelto il colore verde- spiegano gli organizzatori Felice Ferrara, Antonio d'Onofrio e Carlo Sacco in rappresentanza della Fidelis Quadratum – per rappresentare la luce in fondo al tunnel perché è quello che meglio simboleggia l'immagine della speranza.Speranza che la città possa rinascere, possa riprendere a vivere proprio in questa stagione in cui la natura brulicante di crescita e satura di profumi, ci ricorda il rinnovamento ciclico del mondo naturale che muore per rinascere ogni primavera.Con l'augurio di rinascere dopo questo periodo di buio- afferma Don Giuseppe Lobascio vicario della citta' – più forti, con maggiore equilibrio e armonia con se stessi e con gli altri, invitando a leggere positivamente il messaggio di speranza in un futuro migliore, dato di rimando, dalla proiezione della luce Verde dal campanile della chiesa Madre, sulla nostra città , come simbolo di protezione.