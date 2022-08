Sono entrati nel vivo martedì 16 agosto, con l'esposizione al pubblico del busto argenteo di San Cataldo in Chiesa Matrice, i festeggiamenti religiosi in onore del patrono di Corato. Giovedì 18 e venerdì 19 proseguirà il triduo in preparazione con rosario meditato alle 18:30 e Santa Messa alle 19 mentre il giorno successivo, oltre ai due eventi liturgici, si terrà a partire dalle ore 20 la processione con la staua lignea di, che sarà intronizzata nella tradizionale "Macchina" in largo Plebiscito.Domenica 21 agosto tre Sante Messe in mattinata (8, 10 e 12) nella Chiesa Matrice mentre alle ore 19 è in programma, in piazza Cesare Battisti, la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovoalla presenza delle autorità civili e militari. Al termine, poco dopo le 20, la solenne processione con il busto argenteo del Santo Patrono per le vie della città.Lunedì 22 agosto, infine, Sante Messe alle 8:30 e alle 19 in Chiesa Matrice e dalle 20 la processione con la statua lignea del Santo Patrono che ritornerà dalla tradizionale "Macchina" di largo Plebiscito Plebiscito in Chiesa Matrice.