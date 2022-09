Riprendono le attività del progetto di valorizzazione del patrimonio e ricerca della consapevolezza identitaria ", ideato e promosso dall'Si riparte con due appuntamenti di scoperta, fascino, condivisione e trasmissione di competenze, come ildi analisi di tecniche e filati nei ricami degli antichi paramenti liturgici. Un viaggio nella storia e nell'antica arte del ricamo, curato da esperte ricamatrici che guideranno lo sguardo dei presenti attraverso i punti decorativi dei pregiati paramenti liturgici del patrimonio cappuccino. In seta e con ricami in filo d'oro, si distinguono per la perizia tecnica della loro manifattura e la preziosità dell'ornamentazione.Per gli incontri, che si terranno ile il, dalle ore 17:30 alle 19, nella chiesa dei Cappuccini (piazza Venezuela, 11), è prevista prenotazione con messaggio Whatsapp al numero 340 5747065.Come avvenuto nella prima parte di "che, nei mesi di maggio e giugno, ha avuto come filo conduttore il Centenario del dissesto idrogeologico del 1922 e il testimone artistico di quell'avvenimento, la, anche questa seconda parte di attività ed incontri, da settembre a dicembre, porrà l'attenzione su un altro prezioso manufatto custodito nella Chiesa dei Cappuccini: laCoinvolgerà i più piccoli per renderli protagonisti attivi, il laboratorio, a cura die in collaborazione con i, dedicato agli alunni dellaA cura dell'educatore teatrale, il "San Nicola in cattedra" di Gaspar Hovich trova anche risvolto espressivo drammaturgico, con undestinato a bambini dai 7 ai 10 anni, e la successiva messa in scena nel mese di dicembre, dello spettacolo che punterà al potenziamento delle capacità di analisi e osservazione dell'opera.Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Corato saranno coinvolti nell'osservazione delle opere custodite nell'ex complesso dei Cappuccini ed in attività di. Proprio del, saranno ricreati e presentati a dicembre, in, lo scenario sullo sfondo della tela e i due episodi rappresentati a destra e a sinistra della cattedra del Santo., le parole chiave che guideranno alla realizzazione disulle caratteristiche architettoniche della chiesa dei Cappuccini; i dipinti murali dello studiolo; le lunette con le Storie di San Francesco; la "Pietà" di G. D. Oppido Materano; e il "San Nicola in cattedra" di Gaspar Hovich. A questi, si aggiungeranno anche, una per ciascuno degli 8 dipinti della cosiddetta quadreria settecentesca presente nella chiesa dei Cappuccini.I testi esplicativi di totem e piastrelle saranno rigorosamente bilingue, in italiano e in inglese, e dotate di un QR code per un rinvio alle pagine di "In paupertate splendor".nasce dalla necessità di riscoprire le proprie radici, la ricchezza del proprio patrimonio artistico e culturale, ripercorrendo le tracce del passato e lasciando filtrare la luce della storia fra le testimonianze e i beni che ci viene richiesto di custodire, valorizzare e tramandare.Un percorso ricco ed articolato, di eventi, conferenze, laboratori, visite guidate e iniziative volte ad accrescere la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio della nostra città, che segue la prima edizione di "Trame di luce" tenutasi lo scorso anno e la pubblicazione del volume "In paupertate splendor" (Ed Insieme).L'evento si svolge con il patrocinio dele una fitta rete di collaborazioni con gli istituti di istruzione secondaria della città, la scuola dell'infanzia "Regina Elena", l'associazione "Presidio del libro", l'associazione "Amici dei Musei", le associazioni dell'interassociativo "Rete Attiva". il progetto è vincitore deldel Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia.Le date e i dettagli di tutte le attività saranno resi noti di volta in volta.