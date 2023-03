"Costruire insieme una società nonviolenta: riflessioni e prospettive": incontro nella chiesa dei Cappuccini

Si terrà il prossimo venerdì 17 marzo, alle ore 18:30, all'interno della Chiesa dei Cappuccini di Corato, un incontro di confronto e dialogo dal tema "Costruire insieme una società nonviolenta: riflessioni e prospettive", a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.Molti a Corato ben sanno quanto complessa e articolata sia la realtà sociale che insiste nell'ex complesso conventuale dei Cappuccini, al cui interno sono presenti una Scuola dell'Infanzia con Nido, gestita dalla cooperativa "Regina Elena", l'Associazione di Volontariato Centro Aperto Diamoci Una Mano, che trae le sue origini dal Comitato pro non autosufficienti, nato esattamente 50 anni fa, nel 1973, e una Casa per Anziani, gestita dalla cooperativa "Dono di speranza".Elemento originario di ognuna di queste opere è l'antichissima Arciconfraternita Sacro Monte di Pietà, con la sua emanazione, l'Ente Morale Istituto Regina Elena, frutto dell'evoluzione, dall'Ottocento ad oggi, della prima opera fondata dall'Arciconfraternita, che fu appunto un Asilo Infantile.A connotare nel tempo queste opere è stata una comune e condivisa ispirazione cristiana. Al fine di tenere viva tale ispirazione e rendere coese tali realtà, operatori e volontari, per decenni, si sono dati appuntamento, mensilmente, per incontri di riflessione e approfondimento.Quest'anno, dopo la forzata pausa pandemica, si è tornati a sentire la necessità di elaborare un programma di incontri, aperti anche alla città, che potessero fornire la possibilità di riflettere insieme, soprattutto su tematiche di più stretta attualità.Si è partiti lo scorso febbraio da una riconsiderazione delle Beatitudini evangeliche e dal "Siate felici!" di Papa Francesco, con una conversazione dal titolo "Spunti filosofici e impegno evangelico nella ricerca della felicità".Il prossimo venerdì 17 marzo, alle ore 18.30 nella chiesa dei Cappuccini, si terrà una seconda conversazione dal titolo "Costruire insieme una società nonviolenta: riflessioni e prospettive". Lo sviluppo della tematica è affidato alla prof.ssa Gabriella Falcicchio e il coordinamento dell'incontro alla prof.ssa Tiziana Monterisi.Gabriella Falcicchio, pedagogista e ricercatrice in Pedagogia generale e sociale presso l'Università di Bari, è esponente del Movimento Nonviolento ed è autrice di numerose pubblicazioni tra cui una su Capitini, "L'atto atomico della nonviolenza", e un'altra dal titolo "Profeti scomodi, cattivi maestri", entrambe edite dalla casa editrice La Meridiana.Tiziana Monterisi è docente di Storia dell'Arte presso il Liceo Artistico "Federico II- Stupor Mundi" di Corato, è stata un'operatrice della gestione del Museo della Città e del Territorio di Corato, contribuendo anche al suo allestimento, ha fatto parte del gruppo di lavoro per la pubblicazione "In paupertate splendor" e attualmente collabora anche con l'associazione "Amici dei Musei".