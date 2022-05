La devozione a Santa Rita nella Chiesa dei Cappuccini a Corato

Gli eventi di questi giorni

Ci sono devozioni antiche e profonde che permeano la vita dei popoli, esprimendone aspirazioni o speranze tanto più fortemente vissute quanto più complessi e tormentati sono i tempi che si attraversano.In questi nostri giorni, che, segnati da due anni di pandemia, registrano purtroppo altri motivi di precarietà, derivanti da una guerra vissuta nel cuore del continente europeo, le devozioni popolari, offrendo conforto, predispongono l'animo a sentimenti di fratellanza e umana solidarietà., la santa dei casi impossibili, si rivolge da tempi antichi la pietà del popolo coratino, che la invoca nelle situazioni più disperate per impetrarne l'aiuto. In particolare la si ricorda in maggio con una novena, che si conclude il giorno della sua festa, cioè il 22 di maggio, quando si fa memoria della sua morte avvenuta a Cascia in Umbria, dove fu sepolta.Santa Rita ha come simbolo la rosa, perché, come dicono i suoi biografi «riuscì a fiorire nonostante le spine», cioè le sofferenze, che la vita le riservò.Vissuta tra il XIV e il XV secolo, caratterizzati da guerre e pestilenze, ebbe anche una vita familiare molto travagliata, che affrontò con pazienza e grande fede. Deceduti il marito e i figli, scelse la vita religiosa entrando nel monastero di Sant'Agostino a Cascia. Beatificata da papa Urbano VIII nel 1626, è stata proclamata santa da papa Leone XIII nel 1900., la si venera effettivamente dal secolo scorso grazie alle Suore d'Ivrea, le quali per decenni ne hanno curato il culto, suscitando grande partecipazione di popolo.Dal 13 al 21 maggioore 17:30 Recita del Rosarioore 18 Santa Messa e Novena22 maggioLa chiesa rimarrà aperta per le visite individuali con il seguente orario: mattino ore 10-12, pomeriggio 18-20:30Pomeriggio ore 18.00/20.3023 maggio, festa liturgica di Santa Ritaore 10 Santa Messaore 17:30 Recita del Rosarioore 18 Santa Messa