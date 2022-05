Era il 1° maggio del 1922 quando Corato fu segnata da un terribile disastro idrogeologico che vide sgretolarsi in un boato il cuore del suo centro storico: nel giro di pochi giorni crollarono Palazzo Pedone, Palazzo Pagano e fu abbattuta la Chiesa del Sacro Monte di Pietà in Piazza Di Vagno, ex Piazza del Popolo.A cento anni da quello storico avvenimento, l'- emanazione dell'antichissima Arciconfraternita Sacro Monte di Pietà – intende rinnovarne la memoria ripercorrendo le tappe delle trasformazioni della nostra città dal 1922 con narrazioni itineranti e conversazioni a tema.Si avvia così il percorso dell'articolato progettodell'Ente Morale con il patrocinio dele una fitta rete di collaborazioni con due Istituti di Istruzione Secondaria della città; la Scuola dell'Infanzia "Regina Elena"; l'Associazione "Presidio del libro"; l'Associazione "Amici dei Musei"; le Associazioni dell'Interassociativo "Rete Attiva"; Fedora Studio Esperimento., partiranno da Piazza Di Vagno duedal titoloin collaborazione con l'Associazione "Amici dei Musei", per riscoprire le proprie radici e la ricchezza del nostro patrimonio artistico e culturale, ripercorrendo le tracce del passato da quel fatidico 1° maggio 1922 che ne rappresenta la mediana.L'itinerario proseguirà nella Sala 1922 del Museo della Città e del Territorio, che custodisce il materiale lapideo rinveniente dai crolli del 1922, e si concluderà nella Chiesa dei Cappuccini, fulcro dell'ex complesso conventuale, fra i più antichi esistenti su Corato, per conoscere la Pala d'altare della, prezioso manufatto diunico manufatto salvato dalla demolizione della Chiesa del Sacro Monte di Pietà.Entrambi i percorsi guidati del 26 maggio e del 12 giugno sono gratuiti e aperti a tutti i cittadini, previa prenotazione via Whatsapp al n. 3405747065 o alla mail: amicideimusei.corato@gmail.com Lasciando filtrare la luce della storia fra le testimonianze e i beni che ci viene richiesto di custodire, valorizzare e tramandare, tra una Narrazione itinerante e l'altra,, all'interno della, ci si soffermerà sull'analisi e l'osservazione dell'opera di G. D. Oppido Materano con una Conversazione a tema, con il prof. Mauro Vincenzo Fontana, docente di Museologia e critica artistica e del restauro presso l'Università degli Studi Roma Tre.è l'iniziativa organizzata e promossa dall', che, da maggio a dicembre, si articolerà in laboratori, conferenze e visite guidate per la valorizzazione del patrimonio e la ricerca della consapevolezza identitaria, con l'intento di rafforzare il legame fra l'ex complesso dei Cappuccini e il centro storico della città, e fra la loro storia e il nostro presente.Terza tappa del programma di valorizzazione del patrimonio conventuale dei Cappuccini, avviato con la pubblicazione di "In paupertate splendor" e l'iniziativa "Trame di luce" del 2021, il progetto è vincitore deldel Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia.Le date e i dettagli di tutte le attività saranno resi noti di volta in volta. Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle vigenti normative.