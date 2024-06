"E la chiamavano Estate": il ciclo di appuntamenti di giugno a Torre Palomba

Ore 17:30 – Inizio dell'evento con interventi sulle piante officinali e il loro ruolo nella multifunzionalità agricola.

Torre Palomba, giugno 2024 sarà un mese ricco di eventi culturali, educativi e ricreativi a Torre Palomba. La comunità è invitata a partecipare a una serie di iniziative che spaziano dal teatro alla conferenza tematica, dai tornei per bambini alle degustazioni gastronomiche, fino a cene di quartiere.Dal 12 al 14 giugno, il Teatro Più Piccolo del Mondo a cura di Kuziba Teatro in collaborazione con il Comune di Corato presenterà lo spettacolo "Totò degli Alberi" ogni sera alle ore 21:00. Inoltre, giovedì 13 giugno alle ore 10:00, sarà in scena lo spettacolo "Come Seme". I biglietti per questi eventi sono disponibili su Vivaticket.Ore 17:30, Torre Palomba ospiterà un evento unico organizzato dal GAL "Le città del Castel del Monte", dedicato alle piante officinali e alla loro filiera, che coinvolge il mondo agricolo e l'industria farmaceutica, alimentare, cosmetica ed erboristica. Questo incontro offrirà una panoramica sulle best practice di aziende leader come Forza Vitale, Prima, Potentilla Agricola Calì e Il Viandante, mostrando come queste realtà stiano rafforzando la multifunzionalità in agricoltura.La serata sarà arricchita da degustazioni enogastronomiche a cura di Calì Bistrot e Il Viandante, che delizieranno i presenti con i loro prodotti. Inoltre, l'APS Andromeda guiderà i partecipanti in una suggestiva osservazione delle stelle, chiudendo l'evento con un tocco di magia.Sabato 22 giugno, alle ore 19:00, si terrà una "Cena di quartiere" organizzata da "Il Giardino di Gloria", "If in Apulia APS" e Oasi 2. Un'opportunità per conoscere nuove persone e rendere Torre Palomba una vera "Casa". I partecipanti sono invitati a portare cibo da condividere, sedie, tavoli e fornacelle. L'ingresso è libero.Domenica 23 giugno, dalle ore 18:30, si terranno diverse attività a cura di Giada & Nicola con un Summer Camp a tema 50s jive. Alle 18:30, Antonella Cannone guiderà una sessione di yoga e meditazione al tramonto. La giornata si concluderà alle ore 21:00 con "El Gran Cabaret Delle sorelle siamesi", uno spettacolo unico e divertente di Anna Saragaglia e Nadia Addis, che si esibiranno in bizzarre performance d'altri tempi a bordo di un variopinto tre ruote.Per ulteriori informazioni, è possibile visitare le pagine social di Torre Palomba.