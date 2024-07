Nominati i nuovi commissari cittadini di Fratelli d'Italia a Corato

Il Presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Michele Picaro, ha nominato Luigi Patruno come Commissario cittadino e Salvatore Cannillo come Vice Commissario cittadino di Fratelli d'Italia Corato.«Con la presente, Vi comunico che ho inteso nominarVi: in qualità di Commissario, Luigi Patruno ed in qualità di Vice Commissario, Salvatore Cannillo, di Fratelli d'Italia per il Comune di Corato - scrive il presidente Picaro - nelle more che si tenga il Congresso cittadino. A loro vanno i migliori auguri per un impegno proficuo nell'interesse della comunità e di Fratelli d'Italia.Sono certo che saprete meritare la fiducia che Vi è stata accordata svolgendo il vostro compito nell'interesse del partito e della sua crescita».