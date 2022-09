Elezioni, l'affluenza registrata a Corato alle ore 12

Dato in rialzo di mezzo punto percentuale rispetto al 2018

Sono in corso di svolgimento dalle ore 7 di domenica 25 settembre, su tutto il territorio nazionale, le operazioni di voto per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I seggi resteranno aperti fino alle ore 23.L'affluenza alle urne registrata a Corato alle ore 12, secondo i dati raccolti dal ministero dell'interno, è del 17.63% degli aventi diritto, in rialzo di mezzo punto percentuale rispetto alle consultazioni politiche del 2018 (17.13%).La media nell'Area Metropolitana di Bari è del 18.09% (contro il 19.34% di quattro anni fa).Il successivo aggiornamento riguardo l'affluenza sarà fornito rispetto ai dati delle ore 19.