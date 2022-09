Sono stati nominati in queste ore, dalla Corte d'Appello di Bari, i presidenti delle 45 sezioni elettorali che saranno allestite a Corato in occasione delle consultazioni politiche del prossimo 25 settembre.L'elenco dei presidenti per sezioneSez.1DE LUCA GIORGIASez.2SANNICANDRO GIUSEPPESez.3LABARTINO ROSSELLASez.4VENTURA DOMENICOSez.5PAPAGNO PATRIZIASez.6CHIARELLI NICOLA CARLO A.Sez.7TATOLI LEONARDOSez.8AZZARITI MARIANGELASez.9SANNICANDRO ANGELASez.10LOIODICE FRANCESCOSez.11MANGIONE GIOVANNISez.12NESTA CATALDOSez.13TANDOI FELICESez.14TEDONE LUCIA ALTOMARESez.15TEDONE GIUSEPPESez.16TARANTINI GIUSEPPESez.17QUATELA NUNZIASez.18MARTINELLI ANGELA D.Sez.19QUATELA NUNZIASez.20ADDUCI ANNALINASez.21MAZZILLI DOMENICOSez.22MUSCI MARIANGELASez.23AMOROSO GIOVANNASez.24TESTINO NICASez.25MASTROMAURO ROSSANASez.26PALMIERI ALESSANDROSez.27PERRONE NUNZIASez.28ARBORE FRANCESCASez. 29PETRONE ANTONIOSez.30RACANELLI MARTASez.31MUGGEO ADRIANOSez.32RUTIGLIANO PASQUALE DARIOSez.33NOCELLA NICOLASez.34VANGI ANTONELLASez.35ZITOLI ALESSANDROSez.36MAZZILLI LUIGISez.37TEMPESTA TERESA SIMONASez.37/SZUCARO ROSSELLASez.38ROSITO ROBERTASez.39TOTA MARIASez.40SCARINGELLA ROSANNASez.41ROSITO STEFANO TOMMASOSez.42MARCONE MICHELESez.43VARESANO GRAZIASez.44PATRUNO FRANCESCAI presidenti di seggio riceveranno un rimborso di 187 euro (150+37 di maggiorazione dovuta alla doppia consultazione Camera-Senato) e hanno diritto a nominare i segretari.Inferiore è invece il compenso per i seggi speciali (come i luoghi di cura): 90 euro per il presidente, 61 euro per ciascuno scrutatore.La somma non è soggetta a tassazione. Il pagamento è gestito dai singoli Comuni a seguito dell'assegnazione dei fondi da parte del ministero dell'interno.