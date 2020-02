"Elogio della politica Gentile”, Gabriella Falcicchio a Corato

Domani, giovedì 20 febbraio, alle ore 20:30, Gabriella Falcicchio sarà ospite di Corato nella sede di CAP 70033 – Casa della Politica in via San Benedetto 26.La ricercatrice in Pedagogia generale e sociale presso l'Università degli studi di Bari "A.Moro" e responsabile del Centro Territoriale Pugliese del Movimento Nonviolento per l'evento "Stil Nuovo - Elogio della politica Gentile" dialogherà con il candidato sindaco Corrado De Benedittis.L'intento di CAP 70033 è quello di rigenerare la politica, a partire da quella locale, con un linguaggio ed uno stile non ostile e nonviolento.«Crediamo che una politica improntata all'odio, alla violenza ed all'ineducazione abbia contribuito al declino morale e sociale che stiamo vivendo. A tal fine, la nostra CAP 70033 ha aderito al "Manifesto della comunicazione non ostile" del progetto "Parole ostili"» - comunicano dalla Casa della Politica.