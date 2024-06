Criminalità a Corato, Movimento per l'Italexit: «Serve un comitato sicurezza»

«In merito agli ultimi fatti criminosi avvenuti recentemente nella nostra città, il coordinamento cittadino delchiede al sindacoche, a sua volta, richieda al prefetto la convocazione in città di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di discutere e mettere a punto proposte e strategie per arginare tale emergenza "un tempo non molto lontano, quasi sconosciuta sul nostro territorio"; ma ad oggi divenuta insostenibile e pericolosa, visti i continui episodi di micro-criminalità che si verificano, mettendo a rischio l'incolumità del cittadino».Così inizia la nota stampa divulgata dal gruppo politico in merito all'«Il sindaco, non dimentichi che, fra le sue funzioni, vi è quella di tutore dell'ordine pubblico sul territorio cittadino; ed in quanto tale, in diritto-dovere di chiedere alle istituzioni preposte interventi in materia, ivi compreso il conferimento di poteri speciali e la richiesta, "qualora si rendesse necessaria" dell'intervento dell'esercito.Caro sindaco De Benedittis: "Basta slogan e buonismi vari, occorrono fatti e misure concrete"».