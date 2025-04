Fas Basket Corato sconfitta da Bim Bum Basket Rende

FAS BASKET CORATO – BIM BUM BASKET RENDE - FAS BASKET CORATO 72 - 71

Non arriva la terza vittoria consecutiva per ladi coach, ancora una volta sconfitta nei secondi finali da. Manca ancora l'appuntamento con la vittoria esterna in questi playout per i coratini,La partenza della gara è di marca neroverde con Corato più reattiva esugli scudi (4-9). Rende però torna subito sotto e conrimette tutto in parità (9-9 ).rilanciano le ambizioni dei baresi ma i calabresi non ci stanno e rimangono nel match mantenendolo avvincente ed interessante (12-14). Il quarto procede allo stesso modo con i coratini che hanno sempre il pallino del match in mano, ma non riescono ad allungare definitivamente. Finale di tempo conche lancia i coratini, ma con i calabresi che ancora una volta si rifanno sotto con i canestri diche fissano il parziale dopo 10 minuti sul 20-22.Ad inizio terzo quarto Rende trova un break di 8-1 con l'exche prima dà il vantaggio ai suoi (25-23) e poi li fa allungare nel parziale con 3 liberi consecutivamente a segno. Corato risponde conprima e 2 triple in fila di capitane si riporta avanti nello score (28-31). Dopo alcuni minuti in cui non si segna è ancoraa far esultare i baresi dai 6,75mt (28-34). Corato sembra in controllo, ma l'uscita di scena dal match diper doppio tecnico rimescola le carte e dà una nuova linfa ai padroni di casa che accorciano con(34-36).riporta i suoi in parità a quota 38 prima che il canestro dinel finale non mandi i coratini al riposo lungo avanti 38-40.Al rientro in campo sono le triple a farla da padrone in avvio.per i locali e Nonkovic per i coratini si sfidano dai 6,75mt con Rende che torna avanti (44-43). Il match resta bloccato per parecchi minuti con tanti attacchi falliti da ambo le parti fino ai 2 liberi diche riportano avanti gli ospiti (44-45). L'equilibrio, però, continua a regnare sovrano con la gara che continua a non trovare un padrone (51-51 canestro di). Il quarto va avanti così con continui ribaltamenti del vantaggio e le due squadre che provano vicendevolmente a superarsi senza riuscirsi (57-57 con 2 liberi segnati da Gomez). Finale di quarto con Corato che trova un minibreak cone chiude avanti al 30esimo 57-61.Ultimi 10 decisivi minuti che cominciano bene conper i coratini (57-64). Si segna poco e i calabresi rientrano nella gara possesso dopo possesso conprima epoi, mentre Corato non riesce ad incidere in attacco. La tripla diriporta Rende in parità a quota 64. Dopo 2 minuti col punteggio inchiodato sul 64-64 èa muovere il tabellone.Le due squadre sbagliano tanto econ 4 punti consecutivi sembra trovare la fuga buona per Corato (64-70). I calabresi, però, non mollano e restano in scia col canestro die la tripla di(69-71). I padroni di casa ci credono ed ancora con capitantrovano la tripla del sorpasso (72-71). Corato sciupa l'attacco successivo,non chiudono il match ed è cosi Corato ad avere la palla della vittoria con la tripla diche, però, non va a bersaglio e condanna i baresi all'ennesima beffarda sconfitta esterna maturata nei secondi finali di questa stagione. Finisce 72-71 con i locali a far festa e i coratini ancora una volta a rammaricarsi su quel che poteva essere e non è stato.RENDE: Gatta 8, Gomez 12, Lucadamo, Baquero 7, Ginefra 8, Ballati 9, Diouf 2, Guido 2, Facciolà 9, De Angelis 15. All. CarboneCORATO: Zustovich, Lomello 2, Nonkovic 17, Mariani 13, Basile 10, Corral 10, Cabodevilla 3, Bavaro ne, Petrovic 7, Manisi 9. All. GattoneARBITRI: Bombace di Giugliano (NA) e Perretti di NapoliPARZIALI: 20-22 38-40 57-61 72-71