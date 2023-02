Ennesima notte di fuoco

doppio incendio in Via Pitagora

Ancora una notte di fuoco in citta'.Due autovetture Fiat in preda alle fiamme e distrutte in via Pitagora alle luci dell'alba.Sembra che le auto siano di proprieta' di uno stesso nucleo familiareSul luogo i vigili del fuoco del distaccamento di Corato e Polizia di Stato.