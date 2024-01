Ferrotramviaria, ancora disagi per i pendolari, alcuni fuori-sede restano in Puglia

Ferrotramviaria, ancora un pomeriggio di odissea per i pendolari coratini (e non solo): in un periodo in cui molti fuori-sede stanno lasciando la Puglia per tornare nelle città "di adozione".I treni delle 14:40 e delle 15:21 per il capoluogo pugliese, infatti, sono stati soppressi, lasciando nei guai non poche persone.Nonostante gli ulteriori aumenti dal 1° Gennaio, per Ferrotramviaria anche in questo 2024, la storia non sembra essere cambiata.